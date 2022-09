Una mano pide el cielo; la otra, en el cajón del pan; un ojo en la lista de la compra; el otro, entre la luz y la gasolina. La cesta de la compra, ¡en oferta! Vaya precios sin competencia. Los sueldos no dan y cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana y parece que eso pasa con los votos. ¡Es la economía, estúpido! que diría Bill Clinton. El PP sube en las encuestas mientras nadie explica la relación entre guerra e inflación de costes, aunque ninguno comprendamos la subida de las hipotecas para paliarlo.

En Praga, manifestaciones; en Suecia, ya lo hemos visto; y en Italia, a punto de ganar los Hermanos de Italia de Meloni. En España notando la onda. No en vano importantes grupos italianos controlan parte de los medios de comunicación españoles. Las cosas como son. Rusia pierde territorio en Ucrania, mientras gana influencia en Europa con sus partidos satélites. En el presente hay unas guerras convencionales a tiros y otras que son económicas con colaterales. La vamos a pagar todas y no es extraño. Los del Partido Popular Europeo vuelven a Roosevelt topando el gas y limitando el mercado. La oposición española los tacha de comunistas porque coinciden con Pedro Sánchez. Se llaman liberales y no lo son. Algún día alguien me explicará de dónde viene tanto odio y cerrazón.

Francia se resiste al gaseoducto por Cataluña, temerosa de perder su posición en Europa, aunque no tenga manera de financiar nuevas nucleares que van cerrando a mansalva sin saber dónde poner los huevos. No es extraño, total, depende de Rusia y manda todavía en Europa. Alemania recupera las reuniones bilaterales con España, tras siete años olvidadas. Nunca un presidente español tuvo tanta importancia en Europa, aunque no lo veas por la tele. La televisión española pasa ocupada como está con la muerte de Isabel II. El cromo de RTVE se quedó a medias, el Consejo General del Poder Judicial sigue sin renovar y el Tribunal Constitucional, que no es poder judicial, pero manda romana, ahí lo tenemos cambiando cromos. La justicia no es derecho, pero miedo da que se aleje una de la otra por ideología.

En Murcia subió la Fuensanta, los del soterramiento le dejaron un ramo de flores y Ballesta pasó de largo, para variar, aunque nadie dijo nada. No habla en los plenos, pero sale en los telediarios. Las cosas como son. El CEMOP dice que Murcia se informa por las redes y parece que los únicos que se han enterado han sido los del PP que, desde las elecciones pasadas, llevan dejándose una pasta. Vox, desaparecido; los de aquí no hablan para que 'Madriz' no los eche, y los de 'Madriz' no dicen nada no vaya a ser que les pase como a Macarena Olona. Entre tanto, Paco Álvarez se echa fotos con la familia popular. Ya lo decía López Miras, si vosotros tenéis el carné del PP antes de que yo me hiciera de Nuevas Generaciones.

En San Esteban están haciendo números a ver si aplacan a Vox. Temen que si gobiernan con ellos pidan la cabeza de López Miras. No sería extraño. Nadie se fía de nada. Entre tanto, el Gobierno sigue sin gobernar y pasa lo que pasa: no hay escuelas en la Unión, ni arreglos en los colegios que se caen a pedazos, ni decisiones decisivas. Lo único que andan mirando es si pasan del 3% al 5% la ley electoral o cambian de la actual circunscripción única a cinco o siete. Y así van pasando lo días. Nunca pensé que nos pareceríamos tanto a Italia. La administración funciona; el Gobierno no: están ya de vacaciones esperando a mayo.