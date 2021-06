El relámpago y la vuelta al 5%

En la comunidad de Murcia, la jugada maestra para ganar las autonómicas de 2023 la pretende ejecutar el PP de Fernando López Miras reformando la Ley Electoral y elevando el porcentaje de representatividad para entrar en la Asamblea Regional del 3% actual al 5% de antaño. El portavoz de Movimiento Ciudadano (MC), el exalcalde de Cartagena José López, calificaba el hecho en un artículo reciente como “un atentado contra la democracia”, sabedor como es de que uno de los mayores perjudicados sería su propia formación, que bien podría aspirar a tener presencia en la futura configuración del parlamento autonómico.

Una vez desmontado el franquiciado de Ciudadanos -responsable en la pasada legislatura de la reducción de ese tanto por ciento-, tras la torpe maniobra de Ana Martínez Vidal en la fallida moción de censura con el PSOE y conscientes de que las expectativas de Vox pueden desinflarse de aquí a un par de años, el objetivo no es otro que revalidar la mayoría absoluta que los populares mantuvieron desde 1995 hasta 2015. Lo cierto es que circulan encuestas que les aseguran que están en esa línea, pero ellos prefieren ir a lo seguro.

Hay un dato que no se les escapa: que para acometer ese cambio legislativo han de darse prisa, toda vez que, si se aprobara definitivamente el nuevo Estatuto de Autonomía, serían precisas tres quintas partes de la cámara para hacerlo, como muy oportunamente se encargó de puntualizar el expedientado exdiputado socialista Emilio Ivars en su cuenta de Twitter. A fecha de hoy, el PP cuenta con sus 16 parlamentarios más 7 procedentes de Ciudadanos y Vox, la mayoría expulsados en su día de ambas formaciones, lo que le otorgaría los 23 escaños necesarios para volver al sistema que imperó durante los sucesivos mandatos de Ramón Luis Valcárcel y que tan buenos réditos les proporcionó.

Así pues, no se trataría solo de cortar el paso a las minorías, que también, en especial en el caso del mencionado MC -y sus satélites locales- o la probable irrupción de Más Región con Óscar Urralburu, sino de acariciar esa cifra de 23 diputados con la que sueñan en la calle González Adalid como hace no tanto lo hacían en Princesa. Lo que ocurre es que en esta última sede el anhelado proyecto 23/23 de Diego Conesa se desvanece, con el transcurrir inexorable de los meses, en unos casos por la inacción, otros por la impericia y ante los pasos en falso dados en lo que llevamos de legislatura.

Estos días he podido visionar en Netflix una muy recomendable película sueca que resulta bastante aleccionadora sobre el periodismo y la política en los años 30 del siglo pasado. De cuando en las redacciones se fumaba, había máquinas de escribir y en los talleres perduraba ese oficio tan fascinante como era el de los linotipistas. En ella, el columnista de un diario del país escandinavo se lanza en solitario a una batalla sin cuartel, alertando a sus lectores sobre el peligro que sobre Europa se cernía con la irrupción del nazismo, ante la actitud contemporizadora de sus gobernantes. Hasta el rey y el jefe del Gobierno sueco lo llaman a capítulo intentando disuadirlo para que no siguiera escribiendo y soliviantar así, con sus incisivos artículos, a los feroces alemanes. El título de la película es El juicio dictado sobre cada muerto [The last sentence (2012)]. En la política regional, todo apunta a que algunos ya están exánimes políticamente, aunque ellos no lo sepan, gente a la que parece no agradarle demasiado leer determinadas opiniones que algunos expresamos en nuestros escritos, sin amarras, ni red y a nuestro aire, aspirando si acaso a pergeñar, parafraseando la poesía de Vicente Aleixandre, un especie de relámpago entre dos oscuridades.