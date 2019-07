Sobre las tasas universitarias: no me tomen el pelo

A los estudiantes "nos han perdonado la vida" y deberíamos dar las gracias, o al menos eso quiso hacer pensar el consejero de Universidades, Javier Celdrán, cuando tras el Consejo Interuniversitario se alegró de haber mantenido las tasas universitarias congeladas por sexto año consecutivo, afirmando que bastante es que no se actualicen con el IPC. En resumidas cuentas, que mejor nos callemos y demos las gracias.

Pues permítanme que me plante aquí. Estoy harto de que los estudiantes y jóvenes seamos, a ojos de la Administración, una especie de parásitos a los que nos hacen un favor dándonos dinero para esa locura a la que llaman educación pública.

Volviendo a las declaraciones del consejero, desde el CEUM decidimos investigar un poco y simular la subida de los precios al IPC. Bien, pues haciendo esto vimos que la Administración está dejando de ganar, que no es lo mismo que perder, aproximadamente un euro por estudiante, una cantidad irrisoria para lo que se ingresa en la Comunidad. He de decir que este euro es un promedio, por lo que desde 2011 han habido años en los que la Administración ha dejado de ganar más de un euro y otros en los que incluso se han beneficiado con cifras estratosféricas de esta congelación. Aún así, la que para ellos es una pérdida sustancial ha sido más que recuperada con el aumento de la tasa de expedición del título, que les recuerdo que en Murcia es de las más altas de España, la segunda en concreto.

Los precios públicos, al contrario que los precios de mercado, no tienen por qué reflejar el encuentro oferta-demanda. Es más, los públicos se pueden poner de manera discrecional, es decir, el órgano público encargado de ello puede decidir sin atenerse a ningún criterio más que su poder ejecutivo, los precios que aplica a sus servicios.

Por lo tanto, la Administración Pública no tiene por qué actualizar al IPC. Otra cuestión es, puestos a actualizar los precios mediante un índice, ¿debería ser al IPC? Personalmente considero que no: la enseñanza superior pública no es un bien o servicio de consumo.

Podrían usar el IPT, índice de precios del trabajo, que en resumidas cuentas refleja la evolución de los salarios; puesto que, en definitiva, esas tasas que pagamos salen o de nuestro propio salario o del salario de nuestras familias. Si aplicamos este índice podemos ver que la Administración está ganando 18 euros en promedio, al año, por estudiante congelando las tasas, esta cantidad ya no es tan irrisoria.

Si me preguntan por mi punto de vista, considero que las tasas universitarias deberían ser rebajadas con ese poder discrecional que posee la Administración, haciendo de verdad la Universidad una enseñanza pública. Aún así, si se quiere indexar y que evolucione acorde a algún índice, yo recomendaría el IPT, así si los ingresos salariales de los hogares disminuyen los estudiantes no se verán gravemente perjudicados por exorbitantes tasas universitarias.

No hay excusa que valga, ni índices ni consejeros a los que les tengamos que dar las gracias. Lo único que tenemos son unas tasas muy por encima de nuestra capacidad salarial y lo único que pedimos es que se deje de ver la enseñanza universitaria como un capricho de los estudiantes y que empiece a verse como lo que es, un servicio que beneficia en conjunto a toda la sociedad.