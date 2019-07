Las negociaciones de las tres derechas "avanzan" en Murcia después de que Vox haya propuesto un nuevo documento programático

El Partido Popular, Ciudadanos y Vox han continuado este lunes con las negociaciones para formar gobierno en la comunidad de Murcia el lunes por la mañana en el Hotel Nelva de la capital. Los negociadores regionales de Vox, Luis Gestoso y Pascual Salvador, llegaron a las 12.20h a la cita, haciendo esperar veinte minutos a los representantes populares, Fernando López Miras y Jose Miguel Luengo, y a los de Cs, Isabel Franco y Miguel Garaulet.

Gestoso ha explicado a este periódico que habían hecho "avances" en la negociación al poner en común el nuevo documento programático de 25 puntos redactado por el partido de extrema derecha sobre "temas de familia, economía, Plan Hidrológico Nacional y del Mar Menor para el acuerdo de investidura", pero no alcanzaron un acuerdo porque "no nos ha dado tiempo a verlos todos".

Vox también ha solicitado en la reunión el informe jurídico de la Ley de Igualdad LGTBI aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional en 2016 "ya que no se pidió en su momento" porque la formación de ultraderecha considera que contiene artículos que son "anticonstitucionales".

Ciudadanos, dispuesto a asumir las exigencias de Vox

"Lo que se está tratando es un pacto de investidura entre PP y Vox. Nuestra labor es aportar nuestras observaciones, pero sobre todo facilitar que el diálogo sea lo más fluido posible y que se pueda llegar cuanto antes a esa solución viable", ha apuntado la portavoz parlamentaria de Ciudadanos en Murcia, Isabel Franco.

La líder del partido naranja en la Región ha admitido que Ciudadanos podía asumir las cuestiones del documento que había llevado Vox al Hotel Nelva "como el Plan Hidrológico Nacional o la ley integral de protección del Mar Menor".

Por su parte, el candidato popular a la presidencia de la Región, Fernando López Miras, ha insistido en que el PP hará todo lo necesario para que se forme gobierno "lo antes posible", mientras que el negociador de Vox reiteró no tener "prisa" porque "queremos firmar un acuerdo prográmatico solo para la investidura, ya que después pasaríamos a la oposición y vamos a exigir que se cumpla".

No habrá más reuniones "multitudinarias y públicas"

A partir de ahora el devenir de las negociaciones no se hará público y las conversaciones continuarán también por vía telefónica o correo electrónico según el calendario de trabajo que han acordado las tres derechas. "Como ya nos conocemos y no hay recelos como antes ya no va a haber más reuniones multitudinarias y públicas", ha adelantado Gestoso tras el cuarto encuentro que mantuvieron las tres formaciones desde que Cs levantara el veto a reunirse con Vox.

Ninguno de los representantes ha querido aventurar una fecha para formar gobierno en la Región de Murcia, pero Gestoso ha admitido la posibilidad de cerrar un acuerdo "entre esta semana y la que viene", de modo que la investidura del popular López Miras podría tener lugar a finales de julio. Si no fuera así, se tendría que retrasar hasta la segunda quincena de agosto ya que la Asamblea Regional cerrará sus puertas durante la primera quincena de ese mes.

Ante los rumores sobre la posibilidad de que Luis Gestoso tuviera la intención de ser senador de designación autonómica o de que, en todo caso, Vox pretendiera evitar que el antiguo coordinador de Cs en la Región, Miguel Sánchez, ocupara ese cargo, el propio Gestoso ha afirmado que "al final no vamos a vetar tampoco a nadie porque no es bueno para llegar a un acuerdo", admitiendo que esa fue una de las condiciones que el partido de extrema derecha había manejado en las negociaciones.

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha criticado a Vox esta mañana ante los medios por "bloquear" la formación de gobierno en las comunidades de Madrid y Murcia y pidió que "rectificaran" su postura.

El PSOE ganaría con más ventaja sobre el PP si se volvieran a convocar elecciones en la Región y obtendría 18 diputados regionales frente a los 15 del PP, según los resultados de una encuesta de Sigma Dos publicada el lunes por el periódico La Verdad. Vox se convertiría en la tercera fuerza política en la Región y le daría un 'sorpasso' a Cs, de modo que se intercambiarian el número de diputados regionales: el partido de extrema derecha obtendría seis frente a los cuatro del partido naranja.

El trabajo de campo del sondeo, basado en 600 entrevistas telefónicas a ciudadanos de la Región, se llevó a cabo entre los días 9 y 10 de julio cuando PP, Cs y Vox ya habían comenzado a mantener reuniones a tres bandas.