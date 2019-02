El parlamento de Murcia pide la aplicación inmediata de "un 155 total" en Catalunya

El parlamento de Murcia, en el pleno celebrado el jueves 21 de febrero, ha aprobado la propuesta de "la aplicación firme e inmediata del artículo 155 de la Constitución Española en Catalunya", con los 26 votos a favor de PP y Ciudadanos, en contra de los 19 de PSOE y Podemos. En la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular se ha reivindicado, además, "el espíritu de la Transición Española".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha dicho durante su intervención en la tribuna que "al nacionalismo del señor Torra no se le combate con 'buenismo', ni cumbres bilaterales ni relatores, que solo apoyan Pedro Sánchez y Diego Conesa, sino con la ley, una ley vulnerada sistemáticamente en Cataluña, donde hay un Gobierno que vive permanentemente del enfrentamiento con el Estado". "No se puede dialogar con quien no quiere escuchar, con quien amenaza la convivencia y chantajea al Estado. Se han intentado muchas formas de diálogo con el nacionalismo, pero ha sido infructuoso", ha añadido Martínez, para quien "Torra está incapacitado para el diálogo".

Víctor Martínez ha agregado que "el diálogo en Cataluña se ha intentado de forma sistemática durante muchos años, pero ha sido infructuoso", y que "el levantamiento del artículo 155 por parte del Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha traído la vuelta de los CDR, cumbres bilaterales y la figura del relator".

Asimismo, el portavoz parlamentario del PP ha puesto en valor "el proceso de la Transición Española, el reconocimiento de nuestros símbolos, el respeto a la bandera y a la figura de nuestro rey Felipe VI".

Víctor Martínez ha defendido finalmente que la Transición "ha dado los mejores años de nuestra vida común y ha consolidado el Estado del Bienestar, pese a que partidos como Podemos ponen en duda la importancia de esta etapa".