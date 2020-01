Los Alcázares sale a la calle para reclamar contra las inundaciones: "Ni una más"

Los vecinos de Los Alcázares están hartos. Con un fervor general y entusiasmado lo han demostrado las más de 1500 personas que han salido a la calle en la mañana radiante y soleada, casi primaveral del domingo 26 de enero, con el firme objetivo de reivindicar y luchar contra las inundaciones que han asolado el pueblo en los últimos meses y el consiguiente deterioro a cada paso más progresivo del Mar Menor.

La manifestación ha transcurrido exactamente por las mismas calles por las que hace tan solo una semana las inapelables corrientes marrones de agua las inundaban y arrastraban en su cauce asfalto, baldosas, señales de tráfico, postes, muros de hormigón o de ladrillo y penetraban en las casas al mismo tiempo que los vecinos lo vivían con tan poca capacidad de contención, aunque ahora mejor preparados con pequeñas obras y construcciones rudimentarias, como la que tuvieron en las últimas dos ocasiones, pues tan solo cuatro meses han bastado para que los alcazareños hayan vivido tres desastres similares: el 12 de septiembre una primera DANA, la más intensa, causó innumerables destrozos en el municipio del litoral de Cartagena, y apenas tres meses después, el 2 de diciembre, una segunda frustró sin permitir margen de maniobra las labores de reparación ya avanzadas de los daños de la primera.

Esta vez, la borrasca 'Gloria' ha sido la causante no solo de un nuevo aluvión de estragos en un pueblo que posee cada vez más dificultad para recomponerse, ya que la sucesión de inundaciones hace que los gastos para la restauración sean más difíciles de asumir en el Consistorio, sino también la detonante definitiva de una marea de vecinos que hoy han ocupado sus calles con la contundencia y la determinación de quien cree que la solución debe ser inminente y que no debe resignarse a vivir con temor a que sus accesos urbanos vuelvan a estar inundados y que una mínima perspectiva de futuro sea barrida por el temporal, bajo la consigna 'Ni una inundación más'.

Participantes en la manifestación contra las inundaciones en Los Alcázares, Cartagena (Murcia) Álvaro García

Santiago Pérez, presidente de la Plataforma Stop Inundaciones y promotor de la protesta, ha declarado que el sentir general es de "miedo e indignación", ya que se están jugando "el futuro del pueblo y de sus habitantes". A pocos minutos del comienzo de la manifestación, y tras pronunciar un discurso que ha levantado más aún los ánimos de las personas reunidas junto al polideportivo municipal, situado en la zona cero, tenía la meta de "conseguir transmitirle a las autoridades competentes que tienen que ponerse a trabajar, que no hay tiempo que perder y que otra DANA o borrasca significaría condenar el pueblo".

Luis y Tere llevan toda su vida viviendo en Los Alcázares y ambos portaban carteles con mensajes reivindicativos y de ánimo. Bajo el lema "saldremos a flote", han señalado que "están cansados de las inundaciones", y que incluso en su pueblo "hay personas con una depresión profunda". Ellos esperan sobre todo que se comiencen a dar ayudas, porque hay muchos vecinos que lo han perdido todo y, según han matizado, "no han recibido un duro para poder arreglar sus casas".

La viabilidad de los negocios también es una parte negativa y directa de las consecuencias de los destrozos. Yolanda tenía su peluquería desde que cumplió 18 años, hace ya 11. La peluquera ha asegurado que "cuando abres un sitio y ves las inundaciones, al principio piensas que solamente es barro, pero ni mucho menos, con el tiempo el agua se lo lleva todo, destroza las sillas, los muebles, se pudren por dentro, y al final no vale nada". Tras la primera DANA llegó a la conclusión de que se había gastado 3.000 euros en arreglarlo todo y que desgraciadamente "no podía afrontarlo otra vez", de modo que se vio obligada a trasladar su local a otro lugar. "No podemos esperar años a las soluciones, yo trato con la gente a diario y no aguantamos más. Si no se soluciona, muchos se acabarán yendo", ha concluido la joven.

Manifestantes al grito de megáfonos en Los Alcázares, Cartagena (Murcia) Álvaro García

No todos los manifestantes viven en Los Alcázares durante todo el año. Es el caso de Tere, una señora que veranea desde pequeña en el municipio y que ha expresado su "gran dolor" por la situación. "Hay familias enteras, niños y ancianos que miran al cielo todos los días y no saben lo que va a pasar. Por favor, menos papeles y actúen ya", ha manifestado hacia los responsables administrtivos con vehemencia.

Además, también ha habido participantes desde el ámbito institucional. La diputada regional de Unidas Podemos, María Marín, estaba en la manifestación "apoyando a los vecinos de Los Alcázares". La diputada espera que "se haga oídos y se sensibilice hacia el sufrimiento de la gente de Los Alcázares y que esas ayudas que han prometido se hagan factibles".

El pasado martes 21 el alcalde del municipio, Mario Cervera, se preguntaba en una rueda de prensa "cuántas inundaciones más tiene que sufrir Los Alcázares" para que se comience a trabajar en una solución. El consistorio valoraba los destrozos acumulados, desde la primera inundación en 2016 hasta la última de diciembre de 2019, de aproximadamente 250 millones de euros. Los vecinos se han sumado con mucha fuerza a la lucha y mientras tanto, mientras llegan las tan demandadas medidas, seguirán dando ejemplo con reclamaciones como la de hoy, para por fin lograr conseguir que no se produzca "ni una inundación más".