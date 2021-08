Dimite un concejal de EH Bildu que fue sancionado por incumplir el toque de queda en Navarra

El concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Tafalla Xabier Alkuaz ha presentado este lunes su dimisión tras ser sancionado por incumplir el toque de queda la noche del pasado sábado. Ha sido el propio Alkuaz quien ha decidido presentar su dimisión, en un ejercicio de "responsabilidad y coherencia", ha señalado EH Bildu a través de un comunicado.

Asimismo, según ha expuesto la coalición abertzale, Xabier Alkuaz ha reconocido su "error" y ha asumido "la responsabilidad que como cargo electo ostentaba". EH Bildu ha agradecido el trabajo que Xabier Alkuaz "ha realizado todo este tiempo por el pueblo de Tafalla".

El propio concejal ha explicado en un comunicado que el viernes 30 de julio, después de cerrar los bares, se quedó cerca de su casa, "hablando en un banco de la calle Olmo con un pequeño grupo de amigos", según informa Europa Press.

"Estábamos hablando y bebiendo unas cervezas tranquilamente, y eran alrededor de las tres de la mañana cuando vimos a los agentes de la policía municipal. Dándonos cuenta que habíamos incumplido el toque de queda, disolvimos el grupo y yo me dirigía a mi casa cuando fui requerido por los municipales. Me identifiqué y me anunciaron una sanción por incumplimiento del toque de queda. Hasta aquí los hechos", señala el concejal en su escrito.

Alkuaz reconoce ante sus compañeros de corporación, de EH Bildu y ante la ciudadanía de Tafalla que ha cometido "un error", ya que, según señala en el texto, "en una situación como la que vivimos, no es comprensible mi actuación y soy consciente de ello".