VÍDEO | Un cura bendice las calles el Domingo de Ramos a pesar del estado de alarma en Balmaseda (Bizkaia)

Para no tener que salir de casa, la parroquia se mueve”. Ese era el lema que Fran Pinilla, párroco de la iglesia de San Severino, en Balmaseda (Bizkaia), siguió el Domingo de Ramos para que los vecinos del pueblo no se quedasen sin la festividad religiosa que da comienzo a la Semana Santa. Para ello, salió a recorrer las calles -con el hisopo y el agua bendita en las manos- para bendecirlas a pesar del estado de alarma. Un recorrido que no logró finalizar, ya que al verlo, la Ertzaintza, lo detuvo y lo amonestó por estar en la calle. Sin embargo, no hubo ningún tipo de sanción.

Ante lo ocurrido, la Diócesis de Bilbao ha lanzado un comunicado señalando que el párroco contaba con la autorización del acalde y de la Ertzaintza para “acudir a la Iglesia de San Severino cumpliendo las medidas sanitarias dictadas al respecto”. "Muchos vecinos salieron a los balcones con los dibujos de las Palmas que habían preparado junto a los niños en las casas. A mitad del camino la Ertzaintza le paró y no pudo finalizar el recorrido. Algunas familias lamentaron la situación e incluso hubo un niño que lloró porque el cura no llegó hasta su calle. Eso sí, Pinilla acabó el recorrido en casa, enviando otro vídeo de bendición a las familias y a los txikis", señala el comunicado.

Por su parte, Pinilla, en un vídeo difundido por la propia Diócesis, argumenta que realizó esta iniciativa para que "la gente no saliera de casa y para que pudiéramos seguir la semana santa, porque además precisamente aquí en Balmaseda nos hacía falta subir los ánimos y seguir compartiendo algo que aquí es muy vivido".

"A mitad de recorrido, hemos tenido que parar porque aunque a la ertzaina que me ha parado le he sacado el documento del ayuntamiento en el que se me daba el permiso, ha considerado que no era motivo suficiente para salir a la calle, ya que no era una cuestión de primera necesidad. La gente lo ha tomado muy bien no sólo los que lo habían preparado sino otras personas que no conocían la iniciativa. De este modo, finalmente la villa ha recibido la bendición y toda la Unidad Pastoral", indica Pinilla.

Según fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco consultadas por este periódico, al comprobar que el cura estaba en la vía pública realizando una "actividad no esencial", se le indicó que se fuera a casa, aunque no les consta que se le impusiera ninguna sanción. Para cualquier evento relacionado con la Semana Santa, la Ertzaintza ha comunicado que los párrocos deberán dirigirse a ellos antes que nada para indicarles las iniciativas que tienen pensadas. Una vez realizada la consulta, la policía valorará si otorgarles la autorización o no para que las puedan llevar a cabo.