Berri Txarrak cotizan al alza en su 'agur'

Cientos de fans han hecho cola en el Kafe Antzokia de Bilbao para poder comprar las entradas de los últimos conciertos que celebrará el grupo Berri Txarrak en Bilbao. La venta online no está disponible, por lo que la única forma de adquirirlas ha sido de forma presencial.

A pesar de que las taquillas no se abrían hasta las 17:00 de la tarde, Amaia y Berta, las primeras de la fila, se han acercado al Antzoki a las 11:00 de la mañana:

“Nos gusta mucho Berri Txarrak y como no van a estar mucho más pues aquí estamos”, ha indicado Berta.

Entre la multitud, a Ainhoa, de 18 años, no le ha importado faltar hoy a clase para poder comprar las entradas. Incluso con los apuntes en mano, para poder aprovechar las horas, ella y su amiga, han esperado ansiosas la apertura de las taquillas:

“Desde que tenía 15 años me gusta Berri Txarrak aunque esta va a ser la primera vez que los vea en concierto. Es mi grupo favorito y pensar que ya no van a tocar más pues da mucha pena”, ha asegurado la joven.

Sentada en una silla y con un libro en la mano, Merche, jubilada, reserva el sitio a sus hijos, que están trabajando y no han podido acercarse al Antzoki esta mañana.

“He venido a las 12 y cuarto pero las entradas son para mis hijos que luego vienen y hacemos el cambio”, ha señalado.

Se trata de los últimos conciertos que realizará la banda navarra, ya que después de 25 años en activo ha anunciado su retirada definitiva.

La gira, de nombre Ikusi Arte Tour 2019, recorrerá 12 escenarios que de alguna forma hayan significado algo en la vida de la banda. Una serie de conciertos “especiales” que demuestran que, a pesar de su éxito, Berri Txarrak no olvida sus orígenes.

Las fechas y localidades de estas gira son las siguientes: 15 de febrero, Gernika (Astra Gaztetxea);19 de febrero, Bilbo (Kafe Antzokia);20 de febrero, Bilbo (Kafe Antzokia);21 de febrero, Azpeitia (Sangustin Kulturgunea);23 de febrero, Lekunberri (frontón);24 de febrero, Ibarra (Ibarrako Gaztetxea);9 de marzo, Durango (Palteruena Kafe Antzokia);10 de marzo,Durango (Plateruena Kafe Antzonkia);18 de marzo, Ondarroa, (Beikozini Ondarroa), 19 de marzo , Gasteiz (Jimmy Jazz);27 de marzo, Altsasu (Altsasuko Gaztetxea) y 4 de abril, Hazparne (Ttattola Gaztetxea).

Finalmente, el grupo ha informado que todas las entradas se han agotado a la media hora de abrir las taquillas:

Ordu eta erdian dena agortuta!!

🤯🤯🤯

#beude pic.twitter.com/OLEC420230