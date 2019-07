Siete claves del BBK Live que viene

Todo está ya listo para que la mejor música inunde Bilbao otro año más. Kobetamendi calienta para recibir a destacados artistas de todo el globo en esta decimocuarta edición del BBK Live, un festival que ha conseguido consagrarse como una de las citas de referencia del calendario musical mundial. Este año, con el pequeño de los Gallagher, The Strokes, Rosalía y Weezer como principales cabezas de cartel, pretende atraer a aficionados a la música de todo el mundo. La fiesta puede comenzar y ahí van siete claves para sacarle el máximo partido:

1. Liam Gallagher. No necesita calificativos, su nombre y apellido bastan para presentarle. Y para atraer a una gran masa de fans. Motivos de sobra para que el británico sea una de las cabezas de cartel, un 'debe' de esta edición del festival. Los rifirrafes que ha tenido con su hermano Noel en los últimos tiempos no son más que otra muestra de su controvertida y polémica naturaleza, aquella que, por otra parte, le ha llevado a ser uno de los símbolos del rock. Con Oasis ascendió hasta la cima y ahora, en solitario intenta seguir encaramado a ella, se aferra. Aquel grupo se resquebrajó por la mala relación que tenían los hermanos, entre los que volaban cuchillos afilados. Una vez le preguntaron a Liam: “¿Quién cree que es el rockero más sobrevalorado de la historia?” No desperdició la oportunidad el de Mánchester: “Debe de ser Noel Gallagher”.

Liam Gallager es una de las cabezas de cartel y hará vibrar al Botxo el jueves EFE

Oasis quizá no vuelva —o sí—, pero, a pesar de las disputas entre los Gallagher, su música sí que resonará por el Botxo. Además, Liam se trae las pistas de su debut en solitario, ‘As You Were’, con el que irrumpió en 2017. Su versatilidad le permite desenvolverse con especial soltura por los escenarios, por lo que las expectativas están altas de cara a su visita a Bilbao. Liam es un volcán digno de ver cuando entra en erupción; un cantante poco común e impredecible, pero cuya calidad con el micrófono nunca ha estado en duda.

2. Rock alternativo del bueno. Weezer siempre ha sido un grupo referente del rock alternativo desde que comenzaran a tocar allá por 1992. 'Island on the Sun' y 'Say It Ain't So' son verdaderos himnos, reconocibles desde el mismísimo primer acorde. Se dice de Rivers Cuomo, vocalista y guitarrista del grupo, que se pasaba horas analizando los éxitos del pop y del rock para intentar desentrañar la fórmula para la canción perfecta, aquella que tuviera el éxito garantizado. Es imposible saber si encontró dicha fórmula, pero lo cierto es que, en los cerca de treinta años que lleva navegando por los escenarios de todo el mundo, el grupo no ha dejado de cosechar éxitos y es un referente de su estilo.

Los angelinos desembarcan ahora en Bilbao, en la que será su primera actuación en el festival vasco. Será también su primera actuación en España en prácticamente veinte años y la única oportunidad para verles en el territorio en este 2019.

3. Los 'salvadores del rock'. Irrumpieron con fuerza a comienzos del milenio con un álbum titulado 'Is This It', que muchos llegaron a considerar que había salvado el rock. Prácticamente veinte años después, este grupo neoyorquino sigue encaramado a la cima con una mezcla de indie y garage que los diferencia del resto.

Su música, refrescante, irradia juventud y ganas de aportar cosas diferentes. Son originales como ellos solos y, de alguna manera, vienen marcando la agenda del rock alternativo desde que lograron el renacimiento de sonidos nostálgicos que recuerdan a otras épocas de esplendor del estilo. Llegan por primera vez a Bilbao, con ganas de demostrar también aquí de lo que son capaces.

4. El fenómeno Rosalía. No cabe duda de que Rosalía es un fenómeno. En apenas dos años, pasó de cantar en una sala de flamenco a cortar el tráfico de una de las avenidas más importantes de Madrid. La avala una marca que ella sola se ha forjado. Está en boca de todo el mundo. 'El mal querer' es un ejercicio de conciliación en lo que ha venido a llamarse 'flamenco urban' o 'trap flamenco'. Se le llame como se le llame, lo que está claro es que la fórmula ha tenido éxito y ha encontrado su mercado; uno muy nutrido, por cierto. La barcelonesa destaca también por su puesta en escena, otro de los alicientes para no faltar a la cita que tiene con Bilbao el viernes 12 de julio.

Cartel de esta edición del BBK Live

5. Hasta doce escenarios y más de cien artistas. El festival tiene su epicentro en Kobetamendi, donde hay siete escenarios, a los que este año se les han dado nombres en euskera. Será el escenario principal, 'Nagusi', el que sentirá sobre sus tablones a las principales cabezas de cartel: Weezer, The Strokes, Liam Gallagher, Rosalía. Habrá otro escenario en el camping y los cuatro restantes se repartirán por la geografía de la villa: Torres Isozaki, Jardines de Albia, el Arenal y la Gran Vía. La popularidad del festival le posibilita tener en cartel a hasta cien artistas procedentes de todo el mundo, que lo pondrán en el punto de mira internacional, como un referente cultural.

6. Más que conciertos. Bilbao tiene mucho más que ofrecer que música, por lo que los amantes de la música podrán aprovechar el viaje para descubrir la villa y todo aquello de lo que dispone. La pulsera del festival, por ejemplo, dará acceso a los museos Guggenheim, de Bellas Artes y del Athletic Club. Por otra parte, el camping contará con el Akelarre, al que acudirán artistas sorpresa; esto es, no se desvelarán hasta el mismo día de la actuación.

Habrá también puestos de comida y un mercado con mercadotecnia propia del festival, así como autobuses gratuitos para llegar cada día al recinto de Kobetamendi. Todo dispuesto para que los aficionados lo tengan lo más sencillo posible, para que solo tengan que centrarse en disfrutar de la música, cuya variedad no es poca.

Una imagen tomada durante uno de los conciertos de una edición anterior

7. Afluencia de más de cien países, lo que va a hacer de Bilbao una gran fiesta. El BBK Live es un referente a nivel mundial y, de hecho, ha llegado a ser nominado para el premio que conceden los UK Festival Awards al mejor festival extranjero. Se espera que el ambiente atraiga aficionados a la música de todas las esquinas del globo, por lo que está prácticamente garantizado que la ciudad y sus alrededores van a ser una fiesta. Además de españoles, que copan el 60% de las reservas del camping, destacan otros europeos y estadounidenses.