Juan Mari Aburto: "Cada vez más vamos a tener zonas de nuestras ciudades en las que el coche no tenga cabida"

"Cada vez más vamos a tener zonas de nuestras ciudades, de nuestros espacios, en las que el coche no tenga cabida. Será una realidad como la de los cascos históricos, en los que son contados los lugares que todavía permiten un uso absolutamente libre del vehículo", ha opinado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, durante el acto de clausura del Congreso internacional SUM BILBAO 2019 (Sustainable Urban Mobility Congress).

Aburto se ha reunido en la ponencia que lleva el título de Alianza por una movilidad urbana sostenible con Roland Ries, alcalde de Estrasburgo, Pere Calvet, presidente de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) y la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP), Antonio Brufau presidente de Repsol y Emilio Titos director general de la Fábrica de Mercedes-Benz España.

Durante su intervención, ha destacado que el hecho de que desaparezcan los coches de las ciudades le parece "un término excesivamente radical" y ha señalado lugares como Estrasburgo o Viena como "un buen espejo en el que Bilbao debería mirarse". Además, ha indicado que las ciudades deben compararse según su contexto y tamaño, por lo que metrópolis "como Bogotá en las que hay días para matrícula par y días para matricula impar" no pueden ser comparables con Bilbao, ya que ese tipo de iniciativas "no son una solución", por no tener Bilbao un problema tan grave.

Antonio Brufau ha asegurado que no cree en la prohibición de los vehículos movidos por combustibles fósiles. En su lugar, ha considerado que la solución podría basarse en incentivar el consumo de los vehículos eléctricos. Por su parte, Aburto ha señalado que la colaboración público-privada y las políticas públicas que reduzcan el uso del coche mediante incentivos son el camino para lograr una movilidad sostenible. Ha citado el Plan Renove, los incentivos fiscales y las ayudas públicas directas, como por ejemplo al sector del taxi, al que ha indicado que "varias veces" han tenido que ampliar la partida porque es una sector "que está siendo muy afectado".

El acto de clausura del congreso ha finalizado con el acto de adhesión de Bilbao a la Mobility Champions Community, a la que pertenecen ciudades como Estrasburgo, Montevideo, Dubay o Quito, y con la firma de la Declaración de Bilbao.