Solamente uno de los cuatro focos de Euskadi ha tenido nuevos positivos pero preocupan ahora los contagios en bebés

Solamente uno de los cuatro focos de COVID-19 detectados en Euskadi en las últimas semanas ha tenido nuevos contagios entre el lunes y el martes. Se trata del brote de la localidad guipuzcoana de Orio, con seis positivos el fin de semana y que ya llega a ocho, uno en ese municipio y el segundo en otro pueblo. No obstante, la consejera de Salud, Nekane Murga, ha indicado que ambas personas ya estaban en aislamiento al ser contactos estrechos de los primeros identificados y se ha felicitado por la capacidad "precoz" de poder frenar estos focos. "No hay ninguna evidencia de transmisión comunitaria", ha enfatizado la titular de Salud.

En conjunto, los cuatro focos acumulan 76 positivos y tres personas fallecidas. El más numeroso continúa siendo el del hospital de Basurto en Bilbao, con 45 casos identificados aunque sin nuevos contagios desde hace algunos días. Sin embargo, de él se ha derivado otro brote en la residencia Siervas de Jesús de la capital vizcaína, en la que hay tres internos, tres trabajadores y dos religiosas con coronavirus. Como en Basurto, ocurre algo similar en el brote hospitalario de Txagorritxu, en Vitoria, que se quedó en 15 infectados. El más reciente de Orio, en cambio, se inició con un caso el viernes, fueron tres el sábado y dos el domingo y el lunes.

Son ocho en total los nuevos contagios diagnosticados entre el lunes y el martes mediante pruebas PCR, otros dos en Gipuzkoa además de los vinculados a Orio, tres en Bizkaia y uno en Álava. De ellos, solamente tres estaban haciendo vida normal y el resto ya estaban en cuarentena preventiva. Además, otras 54 personas pasan a engrosar la lista de contagiados durante la pandemia, aunque en su caso ya pasaron la enfermedad y han sido diagnosticadas ‘a posteriori’ con un test rápido de anticuerpos. Así las cosas, son 20.725 los positivos totales, de los que 7.038 no fueron detectados a tiempo con una PCR.

En cuanto al R0 –que mide los casos derivados de un positivo- sigue por poco por debajo de la barrera de 1, en 0,92 -aunque viene de 0,99-. Se considera que por encima de ese valor la pandemia está en expansión. La tasa de incidencia acumulada baja ligeramente a 7,54 tras un 'pico' de 7,95 fruto de los nuevos rebrotes, aunque muy lejos del verdadero pico de casi 300 casos de promedio en 14 días por cada 100.000 habitantes de finales de marzo y principios de abril.

Otro fallecimiento con COVID-19

No obstante, la consejera de Salud ha mostrado su preocupación, ya que "ha bajado la edad media" en los nuevos casos positivos hasta el punto de que de los ocho casos nuevos dos son de menores de edad. "Estamos identificado niños de corta edad, de menos de un año", ha reconocido Murga, que ha explicado que habían mantenido contacto estrecho con familiares no convivientes. "Los niños no suelen tener una manifestación grave de la enfermedad, pero esto no se puede generalizar y podría haber algún caso", ha avisado la responsable de Salud llamando a la responsabilidad. También ha apelado a esa misma responsabilidad ante la llegada del verano y el incremento de la movilidad y la oferta de ocio. "Las recomendaciones no son un capricho", ha subrayado sobre las distancias, el lavado de manos y las mascarillas.

La pandemia, además, se sigue cobrando vidas. Euskadi ha registrado un nuevo fallecimiento y son ya 1.605, prácticamente el 8% de los infectados. De ellos, 617 provenían de residencias. En cuanto a la situación asistencial, permanecen 10 personas en la UCI –sin cambios en las últimas horas aunque muy lejos ya del pico de más de 200- y, en total, son 194 las hospitalizadas en la red de Osakidetza con COVID-19. 26 personas o se recuperaron o fueron dadas de alta en las últimas horas. Se pueden consultar todos los datos actualizados por barrios, municipios, centros hospitalarios y residencias en nuestro especial interactivo, actualizado diariamente.

Por otra parte, el Gobierno ha optado por posponer para la siguiente legislatura la promesa de "gratificar" al personal sanitario que ha estado en primera línea durante la pandemia. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha enfatizado que en puertas de unas elecciones solamente se adoptan las medidas "inaplazables" en relación con la crisis sanitaria pero que este asunto tendrá que ser ponderado "después" del 12 de julio.