Vitoria zanja la polémica: la Final Four fue la mejor "de la historia" con un impacto de "56 millones"

La Final Four de la Euroliga de baloncesto celebrada en Vitoria el pasado mes de mayo ha sido la edición de "mayor impacto económico y mediático de la historia" de la competición y las dudas que suscitó eran infundadas. Así lo hace constar un informe de la consultora Nielsen Sport difundido por el Baskonia, que cifra en 56 millones la repercusión económica del evento. El objetivo de las distintas instituciones al anunciar cuantiosas subvenciones públicas era alcanzar los 50 millones y las anteriores citas continentales, las de Belgrado y Estambul no llegaron esos números.

El detalle de los datos muestra un impacto directo de 13,5 millones, casi un 6% menos que los 14,3 millones que la misma consultora atribuyó a Belgrado hace un año aunque el comunicado oficial no lo recoja. Se ha destacado especialmente el dato de pernoctaciones, 4,1 millones de euros y una ocupación "por encima del 98%". "Un 53% de asistentes pasaron entre 3 y 4 días en Vitoria-Gasteiz", lo cual sitúa la media por encima del perfil habitual de turistas de Euskadi, que no llega a las dos noches. Teniendo en cuenta que la capacidad del pabellón son unos 15.000 espectadores, que no todos eran locales y que muchos se alojaron en otras ciudades del entorno, el gasto medio por noche es verdaderamente alto. El sector de transporte de viajeros, asimismo, obtuvo "unos ingresos de 5,9 millones de euros". Los otros 3,5 responden a "restauración, 'merchandising' y otros gastos".

Datos del impacto económico de la última Final Four

De 13,5 a 56 millones median 42,5 millones de "impacto indirecto" por "la repercusión en los medios de comunicación y la canalización de mensajes a través de las redes sociales". De ellos, 40,4 proceden de las retransmisiones de televisión, de la que se considera como la edición "más vista y seguida de la historia" con espectadores en "193 países". Los mismos millones, 40, fueron los mensajes en redes sociales y 15.000 las noticias digitales sobre la Final Four. La cita de Vitoria estuvo en "nivel máximo de interés por parte de los internautas internacionales".

"Estos magníficos resultados son fruto de un gran esfuerzo de planificación, de coordinación y colaboración de casi un año de duración entre las instituciones: Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Saski Baskonia, y EuroLeague Basketball. Vitoria-Gasteiz ha demostrado que, a pesar de su tamaño, es capaz de organizar de forma sobresaliente un evento de esta magnitud, de proyección mundial. Estos datos avalan que la Final Four de Vitoria-Gasteiz, el mayor evento deportivo celebrado en Euskadi, ha sido un éxito de organización, económico, y de impacto mediático, proyectando una imagen muy positiva de Vitoria-Gasteiz, Álava y Euskadi en el mundo", se concluye en el comunicado en el que se dado cuenta de estas cifras.