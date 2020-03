Otra muerte eleva a 11 los fallecimientos con coronavirus en la residencia de Sanitas de Vitoria

El foco de las residencias y centros de mayores continúa generando honda preocupación en Vitoria, como en otros puntos. Según fuentes de las familias, son ya 11 las personas fallecidas entre los internos de la residencia de Sanitas en el barrio de San Martín, con un centenar de plazas ocupadas y que lleva dos semanas en cuarentena y que rondó el medio centenar de casos positivos confirmados de coronavirus entre internos y trabajadores, sin contar los familiares o el personal sanitario que realizó los primeros traslados al hospital de Txagorritxu.

Este fin de semana se ha producido la última de las muertes tras un goteo continuado que se lleva produciendo durante tres semanas. Se trata de una mujer de 92 años. Este centro está formalmente en cuarentena desde el 8 de marzo, mucho antes de que se adoptaran medidas restrictivas en España para el conjunto de centros de mayores y mucho antes incluso del estado de alarma. La mujer enferma de Covid-19 ha fallecido tras haber sido ingresada no en Txagorritxu sino en el hospital de Eibar, que desde la semana pasada alberga a pacientes "no reanimables y no intubables", es decir, no candidatos a una cama de UCI dada la saturación del centro de referencia de Vitoria. En paralelo, Sanitas ha procedido a desinfectar en las últimas horas este hogar y ha redoblado la comunicación a las familias de los internos, que se han quejado reiteradamente por lo falta de información.

En paralelo, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha informado de tres positivos por coronavirus en los centros de gestión municipal en la capital vasca, dos en San Prudencio y uno en Los Molinos, en el barrio de Adurza. Dos de ellos se hallan hospitalizados. A ello hay que sumar los casos en centros de la Diputación, 19 positivos en siete residencias. La más afectada es la de Samaniego, en la Rioja Alavesa, con siete casos. Además, una interna de 95 años ha fallecido en el centro de Ajuria, ubicado también en el barrio de San Martín de Vitoria.