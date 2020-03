Euskadi decreta una primera "cuarentena" por coronavirus en una residencia de Vitoria tras el positivo de 22 mayores y 4 trabajadores

Con un escueto escrito firmado por el director de Salud Pública y Adicciones del Gobierno vasco, Juanjo Aurrekoetxea, ha quedado decretada la primera "cuarentena" por coronavirus en Euskadi en una residencia de mayores gestionada por Sanitas en el barrio de San Martín de Vitoria, un centro que tiene alrededor de un quinto de sus plazas concertadas por la Diputación de Álava. La medida, que sigue a otras cautelas ya adoptadas desde el miércoles, llega después de que 22 personas mayores hayan dado positivo -dos han fallecido ya en las últimas horas- y de que también se hayan visto afectados cuatro trabajadores.

Consultado por este periódico, el Departamento de Salud ha señalado únicamente que este lunes "ampliará" la información, si bien hasta la fecha no ha ofrecido ningún dato específico sobre la situación de esta residencia en los últimos días. Fuentes de la empresa gestora, por su parte, sí confirman la situación crítica si bien prefieren no utilizar la palabra "cuarentena" ya que lo acordado es impedir las visitas del exterior y la salida de los internos, de modo que los trabajadores no tienen restringidos sus movimientos.

El primer caso de coronavirus en este centro se conoció a mediados de la pasada semana. Se trataba de un hombre que estaba hospitalizado en el hospital de Txagorritxu con otras patologías. Ese centro sanitario -en el que la 'paciente cero' fue una doctora que estuvo trabajando varios días- ha sido uno de los dos grandes focos que hacen de Álava uno de los lugares de España -junto a Madrid- con mayor incidencia del neovirus. Durante unas horas regresó a la residencia y posteriormente reingresó en Txagorritxu, donde dio positivo el 3 de marzo. Ello ya obligó a separar del servicio a siete trabajadores. Este viernes llegaron dos nuevos casos y más adelante otros tres, todos de internos y todos de elevada edad. Estas seis personas fueron hospitalizadas y dos, un varón y una mujer, han muerto este fin de semana, según explican las propias familias a este periódico.

Este fin de semana, igualmente, se han realizado 20 analíticas a otros tantos casos sospechosos y, según fuentes de Sanitas, 16 han dado positivo. Estas personas están en la propia residencia en "aislamiento respiratorio". A ello se añaden los contagios de cuatro trabajadores de la residencia, confinados en sus domicilios, lo que eleva la cuenta total a 26. Sólo en esta residencia hay más casos que en diez comunidades autónomas de España.

Familiares de los internos ya se quejaron de que el día en que se conoció el primer positivo "fue imposible establecer contacto en ningún caso" con el teléfono 900 20 30 50 habilitado por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) para afrontar esta crisis sanitaria. Lamentan la tardanza en la aplicación de los protocolos preventivos y recuerdan que ya habían denunciado de antemano la "deficiente" atención en esa residencia -en parte concertada- fruto de la escasez de personal. Además, muestran su preocupación -en un comunicado enviado a este periódico- por la situación en que quedan los visitantes que han acudido de manera "constante" hasta que se ha decretado la "cuarentena".

Desde Sanitas indican que colaboran con las autoridades sanitarias para resolver esta situación mientras se salvaguarda la atención de los residentes, que eran unos 90 a principios de este mes. Remarcan que se han extremado las medidas de higiene, que se ha procurado facilitar habitaciones individuales y que se han restringido las actividades comunes, lo que incluye el suministro de comida también uno por uno mediante un 'catering' externo.