La independencia no cuaja en Euskadi: un 39 % de vascos votaría 'no' en un referéndum por un 31 % que 'sí'

De momento, Euskadi se mantiene inmune al efecto 'procés'. En el caso concreto de que mañana se convocara un referéndum de independencia, se rechazaría: hace cuatro años había un empate técnico entre el sí y el no; hoy, ganaría el no a la independencia (39 %) frente al sí (31 %), con un 15 % de abstención y un 13 % que no se pronuncia. Este es uno de los datos del último Euskobarómetro, el sondeo que realiza desde hace más de 20 años la Universidad del País Vasco y que está dirigido por el catedrático de Sociología Francisco Llera.



A pesar de que el no es la opción dominante ha bajado respecto a hace un año, con un retroceso interanual de ocho puntos hacia la abstención. ¿Por qué? Según el director del Euskobaró, hace un año el 'procés' catalán estaba en pleno auge y por eso había más sensibilidad y subió el no a máximos. "El 'sí' a la independencia siempre está movilizado, pero el 'no' crece cuando se ve una amenaza. La sociedad vasca considera que el proceso catalán está muy lejos, y cuanto más lejos mejor".

El rechazo a la independencia aumentaría en caso de que ésta supusiese una salida de la Unión Europea, una pérdida de posiciones en el mercado español o que Navarra o Álava se quedaran fuera. En estos los casos, el sí se reduciría al 26 %, 23 %, 18 % y 14 %, respectivamente.



En esta línea, una mayoría de tres de cada cinco vascos (61 %) mantienen la compatibilidad de identidades vasca y española, con un predominio de la dualidad equilibrada vasco-española (36 %), a la que se añade el ya conocido sesgo del sentimiento vasquista -un poco más vasco que español- (22 %), muy superior, en todo caso, al españolista (2 %).

Reforma del autogobierno

Desde hace unos años, el Parlamento vasco debate sobre la reforma del autogobierno. Se trata de un debate que no se sigue con interés por la mayoría de la ciudadanía: hasta un 74 % de los consultados tiene interés, ni siquiera los nacionalistas.



Entre las cuestiones que debate la ponencia parlamentaria (que tendrá que articular una propuesta de reforma antes de que acabe esta legislatura) se encuentra el reconocimiento o no del estatus de nación para el País Vasco. La encuesta ha preguntado por dicho reconocimiento nacional, con el resultado de una división a favor (45 %) y en contra (37 %), con casi uno de cada cinco que no se pronuncia (17 %).



A esta mayoría decantada por el sí al estatus de nación (45 %) se le preguntó además si este reconocimiento debería conllevar el derecho a constituirse como estado independiente o bastaría con la pertenencia a una España plurinacional con un estatus político especial. Y de nuevo se produce la división en este grupo, ya que, aunque mayoritariamente (54,9 %) piensa que dicho reconocimiento debiera implicar el derecho de autodeterminación, existe más de un tercio (34,8 %) que se conformaría con la convivencia plurinacional, en tanto que uno de cada diez no se decantan (10,4 %).



La gran mayoría de los vascos sigue oscilando entre la actual fórmula autonómica (35 %) y un posible escenario federal (28 %), mientras que el apoyo a la independencia sigue siendo minoritario (24 %).