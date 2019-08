Las movilizaciones de los pensionistas en Bizkaia no cesan ni en verano: "Estamos aquí por los jóvenes que no tendrán pensión"

No se irán de vacaciones, al menos no sin acudir a su cita de los lunes en el Ayuntamiento y a la movilización masiva que protagonizarán el próximo 19 de agosto, en plena Aste Nagusia, la Semana Grande de Bilbao "Nosotros ya tenemos una pensión digna pero yo me manifiesto por los demás, por mis hijos. No estamos aquí por nosotros, sino por los jóvenes que no tendrán pensión. No nos vamos a aburrir de protestar porque estamos pidiendo una cosa que es nuestra", asegura María Luisa, una de las pensionistas El Colectivo de Pensionistas de Bizkaia ha lamentado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, reclame al Gobierno que se "desbloquee o se ayude al TAV, a los aeropuertos y puertos" de Euskadi, mientras "no ha hecho ni una sola petición para que se tomen medidas inmediatas en torno a las pensiones, el empleo y las necesidades sociales"