Álvarez de Toledo reconoce que "discrepa" del diálogo con Bildu que mantuvo Maroto cuando era alcalde de Vitoria

La nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha sacado a relucir este viernes las diferencias ideológicas que mantiene con su compañero de filas y también recién elegido portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto, respecto a la interlocución con EH Bildu. La también diputada por Barcelona ha reconocido que "discrepa" del diálogo que mantuvo Maroto hace ocho años con la formación que integra a la izquierda abertzale, cuando era alcalde de Vitoria.

"El señor Maroto decía lo que él consideraba, y yo discrepo de eso", ha reconocido Álvarez de Toledo en una entrevista en la Cadena Ser, después de que se le preguntara por las declaraciones que hizo Maroto en 2011, cuando defendía sus conversaciones con Bildu porque, según dijo, en ese partido "hay mucha gente que ha buscado la paz desde el principio".

La parlamentaria popular, que ayer se desplazó a Pamplona para vincular la formación del Gobierno de la comunidad foral con ETA, ha vuelto a criticar con dureza que la socialista María Chivite vaya a ser este viernes elegida previsiblemente como presidenta de Navarra gracias a la abstención de EH Bildu. "ETA se ha disuelto pero hay un partido político que ayer mostró su poderío: que no condena el asesinato".

A su juicio, la formación de la izquierda abertzale "es discutiblemente legal pero decididamente inmoral". Por eso ha criticado que Chivite no tenga "el coraje de ir de frente" y decir que va a ser presidente "por los votos de quienes no condenan a ETA. Tienen el cinismo de decir que no les han votado", ha lamentado.

Álvarez de Toledo no acepta que se le critique por hacer un uso partidista de las víctimas del terrorismo, como cuando ayer leyó uno por uno los nombres de los dirigentes socialistas asesinados por ETA. "Quien hace un uso político abyecto es Bildu y también cuando miran para otro lado los socialistas de Navarra", ha dicho.

De la formación del Gobierno de la comunidad foral Álvarez de Toledo ha responsabilizado al presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez. "Es una operación desde arriba. El señor Sánchez es el que está al mando". "Lo que pasa en Navarra es una abdicación definitiva del PSOE de un consenso ético español", ha zanjado.