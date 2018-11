El Consejo de Ministras destina cerca de mil millones de euros a Andalucía el primer día de campaña

El Gobierno ha querido que el contenido del Consejo de Ministras de este viernes se centrara en Andalucía. La reunión, presidida por Carmen Calvo ya que Pedro Sánchez está en la Cumbre Iberoamericana en Guatemala, ha servido para aprobar un plan para el Campo de Gibraltar en el que ocho ministerios llevan centrados desde el mes de julio y del muchas inversiones dependen de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que Moncloa baraja no presentar si no cuenta con los apoyos necesarios.

El plan por el que el Ejecutivo destina "cerca de mil millones de euros" a la zona andaluza del Campo de Gibraltar se ha presentado el primer día de campaña del 2D, a pesar de que lleva elaborándose desde el mes de julio. Buena parte de la financiación depende de la aprobación de las cuentas públicas del próximo año, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se ha encargado de defenderlo, ha avisado de que podrá ejecutarse de otra forma.

"Hay algunas de las partidas en materia de empleo donde se hace indicación de que están relacionadas con los presupuestos, pero (...) en todo caso serían materializadas vía otros medios de financiación susceptibles de ser utilizados por el Gobierno", ha expresado el ministro.

El plan contempla un grueso de financiación para infraestructuras -ferroviarias y carreteras- que asciende a 810 millones de euros que saldrían del Ministerio de Fomento, pero también otras iniciativas como un "plan de empleo extraordinario", la creación de una zona franca, dos millones de euros para impulsar el comercio y el turismo, la creación de doce plazas de fiscales específicas para la lucha contra el narcotráfico o el refuerzo en seguridad, según ha relatado Grande-Marlaska.

El Gobierno, que no quiso siquiera pronunciarse sobre un hipotética plan de empleo para Andalucía en el Consejo de Ministras que celebró en Sevilla hace tres semanas para no vulnerar la ley electoral, no ve problema ahora en presentar un plan específico y cuantioso para el Campo de Gibraltar.

Grande-Marlaska ha explicado que en el caso se Sevilla se trató de una cuestión de "apariencia", pero que los procesos electorales no pueden paralizar la acción del Gobierno, aunque se "ha tenido en cuenta" y "se ha valorado" la coincidencia con la camapaña. "Se ha entendido que no existe ningún problema". "Estas medidas transversales son del Gobierno central; en segundo lugar, son medidas que están preparadas y formalizadas con carácter previo, faltaban algunos detalles", ha explicado.

"El Cambo de Gilbraltar, el Bajo Llobregat o incuso Lanzarote no pueden paralizarse", ha dicho el titular de Interior, que ha presentado el plan como portavoz de otros siete ministerios que están involucrados. Grande Marlaska ha defendido que no puede "paralizarse cualquier tipo de gestión del Gobierno" siempre "que no incida de forma directa o indirecta en el proceso electoral". A juicio del Ejecutivo este plan millonario no influye.

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministras por primera vez para hablar de una negociación sobre la Política Agraria Común (PAC) que se está negociando en el seno de la UE y que no culminará hasta mediados del próximo año, según ha reconocido. Planas, que desarrolló buena parte de su carrera política en Andalucía, ha defendido la PAC, de la que Andalucía es la comunidad que más fondos recibe.