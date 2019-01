Echenique admite que su único error ha sido "no conservar las facturas" del contrato con el asistente social

El secretario general de Podemos, Pablo Echenique, ha defendido que no ha cometido ningún delito tras haber sido ratificada la sentencia que le puso la Seguridad Social por haber tenido contratado a un asistente social sin haberlo dado de alta. "No he conservado las facturas de ese servicio, pero todo lo demás no es correcto", ha asegurado para agregar que recurrirá la sentencia.