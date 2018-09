"¿Cree que hoy puede darnos lecciones de ejemplaridad?": el Gobierno usa la dimisión de Montón para esquivar la investigación al rey

El Gobierno se escuda en la dimisión de Carmen Montón como ejemplo de "legitimidad" frente a la negativa de los socialistas a investigar al rey Juan Carlos. Así lo ha hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante la ofensiva de Unidos Podemos en la sesión de control en la que han interrogado al Ejecutivo por el carpetazo a la publicación de la amnistía fiscal –tras las revelaciones de la examante del rey emérito que apuntaban a que se acogió a esa medida– o por la reunión oficial que Corinna Sayn Wittgensteinen Arabia Saudí acompañada de un embajador.

Los diputados de Unidos Podemos Rafael Mayoral y Noelia Vera han reprochado al Ejecutivo su negativa a investigar las acciones de Juan Carlos I. "N o parecen muy dispuestos a investigar –ha comenzado Vera en su segunda intervención en la sesión de control–. Tenemos derecho a saber si eludió impuestos, si se ha llevado nuestro dinero, si recibió mordidas por favorecer contratos, porque no se puede juzgar al rey y por eso tenemos que hacerlo nosotros".

"¿Cree que hoy es el día en que usted puede venir aquí a dar lecciones de legitimidad, de ejemplaridad al PSOE? ¿Usted cree que es el día que le puede reprochar a este Gobierno alguna cuestión respecto a la legitimidad de la vida pública o la capacidad de responder políticamente?", le ha contestado la ministra de Hacienda, que a continuación se ha referido específicamente a Montón: "Desde que hemos llegado al Gobierno hemos estado trasladando un mensaje de regeneración democrática, haciéndolo dentro de nuestras filas, y creo que sobran las palabras con el hecho que le honra a nuestra compañera de bancada, que no está hoy aquí". "Pone de manifiesto el compromiso del Gobierno y del PSOE de recuperar la confianza con la política y persiguiendo comportamientos que no son ejemplares", ha sentenciado.

La ministra ha defendido que el Congreso no puede "suplantar" al Poder Judicial en la investigación al rey emérito y ha reiterado que la decisión de no publicar la lista de amnistiados responde al criterio establecido por la Abogacía del Estado. Además, ha acusado a la diputada del grupo confederal de partir de una "premisa falsa en la que parece que este Gobierno pudiera conocer casos de corrupción en las que no presta atención o no actúa con las autoridades judiciales como debería". "El Gobierno de España siempre que tiene conocimiento de alguna irregularidad la investiga y la pone en conocimiento de quienes tienen que actuar. Si en algún momento eso se conociera, este Gobierno actuaría", ha remachado.

"¿Juan Carlos I es el señor X de la corrupción?", ha preguntado Mayoral, que ha asegurado que "la inviolabilidad no priva a la gente de conocer la verdad". La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha asegurado que por parte del Gobierno, el director del CNI, Félix Sanz Roldán, "dio cumplida información" en una comisión a puerta cerrada sobre las grabaciones de Corinna en las que apunta a presuntas irregularidades cometidas por el exjefe del Estado.

Calvo ha asegurado que el departamento de Exteriores que dirige Josep Borrell no ha podido "confirmar" si se produjo una reunión oficial de Corinna como enviada de Juan Carlos I y acompañada del embajador en Arabia Saudí. No obstante, la vicepresidenta se ha desvinculado al asegurar que el diplomático "ya no está".

El Gobierno ha marcado distancias con la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, que estaba en el poder cuando se produjo ese encuentro. "Este Gobierno no lo haría", aseguró la portavoz del Consejo de Ministras. En esa misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta: "Este Gobierno puede hablar de lo que hace y conoce –ha comenzado Calvo–. Nuestro cuerpo diplomático y consular, nuestro servicio exterior, cumple con todas nuestras obligaciones y con los requisitos éticos propios de la democracia que somos en el mundo". "Bajo la responsabilidad de este Gobierno el cuerpo diplomático se limitará a las funciones que tiene estrictamente atribuidas", ha sentenciado.