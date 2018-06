El Gobierno prevé la salida inminente de los restos de Franco del Valle de los Caídos

En un gesto inédito y, tras las críticas por la ausencia de ruedas de prensa tras su llegada al cargo, Pedro Sánchez ha protagonizado este miércoles un corrillo con periodistas en el patio del Congreso, tras finalizar su intervención en la sesión de control del Congreso. Sánchez ha dado a entender que la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos será inminente: "Os pillará trabajando a muchos de vosotros", ha dicho el presidente, en alusión al periodo vacacional que arranca en una semana.

Otra decisión importante que está al caer es la propuesta para presidir RTVE. A pocas horas de que los grupos parlamentarios tengan que hacer las propuestas de nombres para cubrir los puestos en el Consejo, Sánchez asegurá que el perfil elegido para la presidencia "va a gustar". Al presidente se le ha preguntado si la persona elegida ya es conocedora de la responsabilidad que se le va a encomendar y Sánchez ha aseverado con un gesto.

El jefe del ejecutivo no teme que la distancia creada con ERC en las últimas horas pueda frustar el acuerdo. Según su relato no hay relación entre las diferencias con los nacionalistas catalanes con respecto al 1 de octubre y el voto para la renovación de la radio y televisión públicas. "Saldrá bien", ha sentenciado Sánchez ante los informadores.

El jefe del ejecutivo ha confirmado que Pablo Iglesias le está informando puntualmente de los movimientos que impulsa desde Unidos Podemos. Sin embargo, no confirma la existencia de acciones coordinadas entra ambas formaciones: "El tiene su propia historia y nosotros nuestra propia dinámina" ha asegurado Sánchez.

Tras su encuentro con Merkel en Berlín, Sánchez se muestra muy satisfecho con la relación establecida con la canciller alemana y destaca el compromiso de Merkel de visitar España en 2019 para participar en un cumbre bilateral entre ambos países. El presidente no ha querido desvelar si en la conversación con Merkel salió el nombre de Rajoy, argumentando que ese nivel de detalle estaba por encima de la prudencia y discreción que exigen ese tipo de encuentros. De Rajoy, Sánchez no ha vuelto a saber nada después de la moción de censura. No ha habido conversaciones posteriores, según ha confirmado, a la espera de una llamada que el presidente socialista prevé hacer en los próximos días para interesarse por la suerte de su predecesor.

El jefe del ejecutivo ha manifestado sus dudas en torno al proceso que estos días vive el Partido Popular para elegir a un nuevo líder. "¿Eso son unas primarias?",se ha preguntado Sánchez tras puntualizar que con 100 avales en el PP uno tiene suficiente para entrar en un proceso que en el PSOE exige mucho más apoyo de la militancia. Pedro Sánchez no ha querido decir quién prefiere que gane el proceso interno que ofrecerá un nuevo liderazgo en la formación conservadora. "No quiero ser malo", ha respondido en tono de broma.

Al presidente se le ha preguntado por su opinión sobre las fotografías que Moncloa ha difundido en los últimos días y que han generado amplio debate en redes: una primera imagen del propio Sánchez ataviado con gafas de sol a bordo del Falcon en el que se había trasladado a bruselas y, otra posterior, de las manos del presidente como ejemplo de "la determinación del Gobeirno". La estrategia de márketing parece no haber sido del gusto de un Pedro Sánchez que se ha limitado a valorar con una frase enigmática: "Corramos un tupido velo, aún estamos puliendo cosas", ha asegurado.