IU pide a la Eurocámara que actúe contra Hermann Tertsch por llamar al Ejército a "interrumpir" la investidura de Sánchez

"En estos días parece que todos los cómplices de Zapatero desde el etarra Otegi a los comunistas Iglesias y Garzón se esfuerzan por hacer inevitable la aplicación del Articulo 8. para que las Fuerzas Armadas interrumpan un obvio proceso golpista de voladura de España como nación". Así pedía el eurodiputado de Vox Hermann Terstch en Twitter la intervención del Ejército para impedir la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos.

La afirmación de Terstch ha venido acompañada de la ofensiva de Vox contra el presidente de la Eurocámara, David Sassoli (PD/S&D), quien ha reconocido como eurodiputados a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

"No podemos admitir que el presidente del Parlamento Europeo ni ningún cargo de esta institución pueda, con perdón de la expresión, ciscarse en nuestra legislación nacional", dijo el portavoz de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, en esRadio: "Hay un hecho indiscutible, y es que hay una ley del régimen electoral general que impide que Junqueras tenga la condición de eurodiputado".

"Es imprescindible que se tomen medidas de forma inmediata desde la mesa del Parlamento Europeo", dicen los eurodiputados de IU, Sira Rego y Manu Pineda, en la carta dirigida a Sassoli: "Es imprescindible que se desarrolle un protocolo que contemple actuaciones concretas en relación a la difusión de este tipo de mensajes por parte de los eurodiputados, que no puede quedar impune. El Parlamento Europeo no puede convertirse en una plataforma para que la extrema derecha siga difundiendo sus mensajes de odio. Por ello, creemos también que este Parlamento debe liderar la lucha contra los discursos de extrema derecha, por lo que también queremos proponer que se impulse un observatorio a nivel comunitario que monitoree esta situación y ponga sobre la mesa medidas concretas para atajarla". Rego pedirá en el pleno del lunes en Estrasburgo la puesta en marcha de este observatorio comunitario. La ofensiva de VOX en Bruselas contra el reconocimiento como eurodiputados de los líderes independentistas comenzó el 6 de enero, con el envío de tres cartas: una a todos los eurodiputados y asistentes en respuesta a otra de Diana Riba (ERC/Greens), contra la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo de España.

La segunda y la tercera, al propio presidente del Europarlamento, David Sassoli, y al jurisconsulto, Freddy Dexler, acusándoles de que la decisión de entregar el acta de eurodiputado a Junqueras "vulnera la legislación española".

"La clave para entender la extrema derecha en España no es tanto lo que venía destruyendo como la crisis del liberalismo, aunque algo también, pero la clave fundamental en España es el procés y el conflicto político territorial, en particular el catalán. Y basta escuchar los discursos del otro día por parte de la extrema derecha para entenderlo", decía el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en una entrevista con eldiario.es: "Ahora nosotros tenemos la suerte de decir: 'Bueno, ustedes están en la oposición y además lo único que les vamos a poder exigir es que cumplan la legalidad, que no hagan llamamientos a las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno como algunos cargos públicos de la extrema derecha están haciendo".

Y añadía: "Y si es así, pues yo entiendo que la Fiscalía tendrá que actuar. Si hay un eurodiputado que dice que tiene que intervenir el ejército español para derrocar al Gobierno que salga del Congreso de los Diputados, a lo mejor hay que solicitar un suplicatorio para juzgar a este señor porque esto es enormemente grave".