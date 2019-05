Valls: "No hay ni buenos ni malos catalanes como explican los supremacistas"

El candidato de BCN Canvi-Cs a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha afirmado este viernes que quiere ser el alcalde de todos los barceloneses y no de solo una parte de la sociedad, como cree que pretende el independentismo: "No hay ni buenos ni malos catalanes como explican los supremacistas".

Lo ha dicho en el acto de cierre de campaña en el Espai Camps Elisis ante unas 200 personas, que lo han aclamado gritando 'Alcalde', y entre los asistentes estaban todos los miembros de la candidatura, el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, la madre y la hermana de Valls.

"Yo quiero ser el alcalde de todos porque aquí no hay fronteras, no hay trincheras, no hay buenos ni malos catalanes como explican los supremacistas", y ha alertado de las consecuencias que tendría que Barcelona estuviera gobernada por un pacto entre la alcaldesa, Ada Colau, y el independentismo.

El exprimer ministro francés ha confiado en que dará la sorpresa el domingo y ha defendido que su papeleta es la única que asegurará un cambio en la ciudad: "Somos el único voto del cambio, el que va a echar a Colau y el que va a impedir a Ernest Maragall. Sin ambigüedades, somos el voto útil".

Ha insistido en que el candidato del PSC, Jaume Collboni, apoyará a Colau para que revalide su Alcaldía, ya que cree que así se lo ordenará el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para lograr un pacto con Podemos en el Congreso: "Necesitan el voto de Asens y Pisarello, los que no quieren la bandera española en el Ayuntamiento de Barcelona".

Además, Valls ha apelado al espíritu de las manifestaciones constitucionalistas de octubre de 2017, donde cree que se reivindicó la identidad catalana, española y europea de Barcelona y de Cataluña, y ha asegurado que Collboni no asistió a esas movilizaciones: "Queremos esta Barcelona catalana, española, europea y abierta".