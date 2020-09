Ana Pastor rebaja el escrito de Anticorrupción sobre el espionaje a Bárcenas a "un informe que ha hecho un fiscal"

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha rebajado el informe de la Fiscalía Anticorrupción que recoge los indicios que implican a los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal en la Operación Kitchen a "un informe que ha hecho un fiscal" y ha criticado que haya a quien le guste "poner el carro antes que los bueyes". El escrito de Anticorrupción consiste en un total de 52 páginas que pormenorizan la implicación de los dos dirigentes del PP en las maniobras para arrebatar a Luis Bárcenas la información que guardaba sobre el partido relacionada con el caso Gürtel.

El espionaje a Bárcenas revela cómo el PP utilizó el Gobierno para reventar la causa judicial sobre su caja B

Saber más

Durante una entrevista en TVE, la diputada ha afirmado que tiene conocimiento de este escrito porque ha "leído" que "hay un fiscal que ha hecho un informe" y ha rechazado posicionarse al respecto. "Como creemos en la independencia del poder judicial, no tenemos nada más que decir, con independencia de lo que venga en los titulares de los periódicos o haya investigado un fiscal. Presunción de inocencia para todos e independencia de la justicia", ha señalado.

VÍDEO | Ana Pastor, sobre la operación Kitchen: "Tengo por costumbre no pronunciarme sobre las investigaciones de los fiscales"

La dirigente del PP ha matizado que ha habido "muchos informes" de la Fiscalía durante sus años en activo como política y tiene "por costumbre" no pronunciarse sobre "ninguno". "Me tendría que empezar a pronunciar esta mañana sobre las imputaciones de un partido que forma parte del Gobierno, que está imputado ya, o incluso casos que ha habido en todos los partidos. Estoy recordando algunos de mi propio partido, otros del PSOE, que han sido sobreseídos y han estado siete años abiertos. Esas personas han tenido un daño irreparable. Tenemos que ser muy prudentes en todo lo que decimos. No cuando sale un informe de un fiscal, sino sobre todo lo que hace el poder judicial (...) Hay quien le gusta poner el carro antes que los bueyes", ha asegurado Pastor, que ha insistido más adelante en compararlo con Unidas Podemos: "Hablamos de un informe de la Fiscalía y no hablamos de la imputación [en referencia a Podemos]. O no hablamos de la empatía que hay que tener con alguien que está pendiente de un recurso pero es un caso juzgado como Torra. Lo digo porque es bueno que hablemos de todo".

Este lunes, el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, levantó el secreto de sumario del caso. En su auto, califica el espionaje a Luis Bárcenas como una "operación parapolicial" ordenada desde "órganos superiores y/o directivos de la Administración General del Estado" destinada a recuperar "información comprometedora para altos cargos dirigentes del Partido Popular". Además, asegura que esas maniobras se realizaron a la espalda de la autoridad judicial, esto es, ocultándoselas al magistrado que dirigía la investigación acerca de la financiación irregular del Partido Popular.

El magistrado hace suyo los planteamientos de la Unidad de Asuntos Internos y de la Fiscalía Anticorrupción. "Se trataría de ejecutar un operativo parapolicial del que serían responsables órganos superiores y/o directivos de la Administración General del Estado y cuya ejecución material se encomienda a los ya investigados en la presente causa Enrique García Castaño, entonces jefe de la UCAO, y José Manuel Villarejo Pérez".