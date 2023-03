María Luisa Segoviano, magistrada del Constitucional: “Nadie interpreta las leyes con ánimo machista ni mala voluntad”

Cuando María Luisa Segoviano empezaba a estudiar en la Universidad de Valladolid, al filo de los años 70, las mujeres tenían que ausentarse del aula de derecho penal cuando la lección versaba sobre los delitos de violación. Han pasado cinco décadas y la flamante magistrada del Tribunal Constitucional, que antes fue la primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo —la cuarta, de lo Social– ha acudido esta mañana al Colegio de Abogados de Madrid para hablar sobre la perspectiva de género en el poder judicial, sobre la que es experta y que ha definido como “enjuiciar con absoluta falta de discriminación”. La magistrada ha respondido de refilón cuestiones políticas de actualidad, como su opinión respecto a las acusaciones de machismo de los jueces a cuenta de la aprobación de la ley del ‘solo sí es sí’. “Nadie”, en su opinión, interpreta las leyes “con ánimo machista ni con mala voluntad”.

El acto es uno de los primeros en los que participa Segoviano desde que fue elegida magistrada del Tribunal Constitucional junto al juez César Tolosa, el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díaz –estos dos propuestos por el Gobierno–, lo que ha supuesto la pérdida de la mayoría conservadora en el órgano. Al poco de empezar su intervención, advirtió de que la realidad “es muy tozuda” y que, aunque la ley de igualdad de 2007 —aprobada en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero— y la del año pasado son “instrumentos poderosísimos”, las manifestaciones de desigualdad son reiteradas en una sociedad que viene marcada por “siglos de cultura viril y patriarcal” y el “alto canon” que supone para la especie ser a la vez “hijos de la naturaleza y de la cultura”.

Desequilibrios históricos como la brecha salarial entre hombres y mujeres no se aprecian de manera automática, sino que se manifiestan de forma “sutil”, argumenta. Por ejemplo, con las diferencias en los complementos salariales sobre los convenios colectivos de profesionales habitualmente desempeñadas por hombres o por mujeres.

“Se ha avanzado mucho, pero no hay que distraerse”, ha apuntado la magistrada, que sin embargo ha advertido de que “la violencia de género desgraciadamente no termina, sino que tiene connotaciones cada vez más fuertes en la sociedad”. En el plano económico, las crisis obligan a “estar muy atentos”, toda vez que los sectores perjudicados en esas situaciones son “los vulnerables, los jóvenes y las mujeres”.

Sentencias pioneras

La magistrada repasó por encima algunas de las sentencias pioneras dictadas con su impronta, como la que equiparó el cómputo del servicio militar masculino con el servicio social femenino a efectos de cotización de cara a la jubilación anticipada, o la que reconoció enfermedades laborales a las camareras de piso de los hoteles; en este caso, los problemas en la articulación del hombro, reconocidos para profesiones masculinizadas como la albañilería o la carpintería, no se contemplaban para oficios asociados a mujeres. El cambio en la jurisprudencia abrió la vía, entiende la magistrada, que después siguió el legislador.

Segoviano entiende que los tribunales deben aplicar la perspectiva de género de forma transversal para evitar la discriminación de oficio, pero que no está de más que los abogados lo planteen explícitamente en sus demandas. Sobre el sistema de cuotas para llegar a la paridad en los consejos de administración de grandes empresas, admitió que “quizás no sea el ideal”, pero opuso que no existen “alternativas razonables” y que “se ha demostrado bastante eficaz”.