El PP denuncia el "juego sucio" del Gobierno para aplazar a febrero preguntas sobre la crisis migratoria: Es inadmisible

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El PP ha mostrado su "profunda indignación" por lo que considera "juego sucio" del Gobierno para aplazar hasta el mes de febrero preguntas que iban a formular este miércoles en el Congreso sobre la crisis migratoria de los últimos días. Para los 'populares', se trata de una maniobra "inadmisible" para "escabullirse" del control parlamentario.

La pasada semana, en plena crisis sobre traslados de inmigrantes desde Canarias a distintos puntos de la península, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicó al Congreso que no iba a poder acudir a la sesión de control del Congreso de este miércoles. Hoy se ha conocido que tiene un acto en instalaciones de la Guardia Civil, pero en Madrid.

La oposición, en todo caso, no formuló sus preguntas sobre inmigración a Grande-Marlaska, sino a otros miembros del Gobierno, entre ellos el titular de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá. Pero a las 17.54 horas de este martes, cuando los grupos ya no podían cambiar sus preguntas, el Ejecutivo se descuelga comunicando el aplazamiento de dos preguntas, una de Vox y otra del PP, alegando precisamente que Marlaska no iba a poder asistir. Y ese aplazamiento no es cuestión de una semana, sino que se pospone para la próxima sesión de control, que no se prevé hasta la segunda semana de febrero de 2021.

Para el portavoz de Inmigración del PP, Carlos Rojas, se trata de un caso evidente de "juego sucio" por parte del Gobierno con una "desconsideración" que "no se había visto". "Esta forma de escabullirse del control es más propio de los parlamentos bolivarianos", sostiene.

En declaraciones a Europa Press, Rojas ha expresado "la profunda indignación" al ver estas "malísimas artes" para "no dar la cara". "Esto es inadmisible y tendrá consecuencias", ha denunciado el diputado, garantizando que el PP estudiará medidas para intentar que se rectifique.

A su juicio, con la actual crisis migratoria por la saturación de los centros de acogida de Canarias y los traslados a zonas que están cerradas por el coronavirus, lo no normal hubiera sido que el ministro del Interior pidiera comparecer en el Congreso, pero en su lugar el Gobierno se pasa las preguntas de uno a otro ministro para acabar aplazándolas.