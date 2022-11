Reyes Maroto, la negociadora de perfil bajo que pasó de las quinielas a la candidatura a alcaldesa de Madrid

A veces en política la gestión de expectativas es complicada y es lo que le ha pasado, una vez más, al PSOE con la candidatura al Ayuntamiento de Madrid. Tras el descarte de la delegada del Gobierno, Mercedes González, que revolvió a algunos sectores del partido –más por las formas que por la decisión–, el bullebulle se incrementó con la decisión de aplazar el proceso de primarias. Finalmente será Reyes Maroto (Medina del Campo, 1973), la eterna quiniela de Pedro Sánchez para la federación madrileña.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha sido un nombre recurrente para las elecciones madrileñas desde 2019. Economista de profesión, su primer acercamiento al PSOE fue a través de la fundación IDEAS y, posteriormente, como asesora en el grupo socialista en el Parlamento Europeo. Pero su entrada en la política activa fue precisamente en la Asamblea de Madrid, a la que llegó en 2015 como número 20 de la candidatura con la que Ángel Gabilondo se quedó a las puertas del gobierno regional. Quienes compartieron escaño con ella destacan su capacidad de trabajo y meticulosidad, aunque siempre ha mantenido un perfil muy bajo que le ha hecho figurar siempre en las quinielas para salir del Gobierno en las remodelaciones que ha acometido Pedro Sánchez.

Y es que era una desconocida cuando en junio de 2018 el presidente, que desde que coincidieron hace casi una década la ha tenido en alta estima, la llevó al Gobierno tras la moción de censura, y cuatro años y medio más tarde, su índice de conocimiento es del 49,6%, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, a pesar de que ella misma ha reconocido que será la ministra de Industria, Comercio y Turismo que más tiempo va a estar en el puesto. “La manera que voy a presentar la campaña es una manera en la que yo trabajo, que es estar en la calle”, ha expresado tras anunciar formalmente su candidatura. A ese trabajo fía que la conozcan los madrileños y que vean en ella “la candidata ideal”.

“Sánchez siempre la ha protegido”, dice un buen conocedor de las tripas del partido. En la última campaña electoral de la Comunidad de Madrid, Sánchez situó a Maroto como futurible vicepresidenta económica de Gabilondo. Aunque no formaba parte de la lista, hizo campaña muy activa. En aquellos días fue una de las dirigentes, junto con Fernando Grande-Marlaska, Pablo Iglesias o la directora de la Guardia Civil, que recibió una carta amenazante. La ministra compareció ante los medios con el documento de la denuncia en el que se veía la foto de la navaja ensangrentada que había recibido. En su caso, procedía de un individuo con graves trastornos mentales.

Al frente del ministerio, ha logrado aplacar varios fuegos importantes para el Gobierno: tuvo un papel fundamental en la crisis del metal de Cádiz, donde logró sentar a patronal y sindicatos; auspició un acuerdo en la empresa de galletas Siro en Castilla y León; viajó a Estados Unidos para negociar con la cúpula de Alcoa la reapertura en Galicia y Asturias; le atribuyen haber conseguido nuevos inversores en Abengoa y Alu Ibérica y también la adjudicación de un Hub para las instalaciones de Nissan en Barcelona. En los últimos días, el Gobierno le ha apuntado el tanto de millonarias inversiones, como la de Volkswagen para la gigafactoría en Sagunto, o las de Maersk y Cisco.

El anuncio de su candidatura, que inicialmente estaba previsto para el pasado lunes tras varias semanas de retraso, se dilató precisamente para que se diera a conocer antes el cierre del PERTE del vehículo eléctrico con Volkswagen y Seat. “Van a tener que llamarla Milagros y no Reyes”, bromea un colaborador. La formalización del paso al frente se ha producido en la inauguración de unas jornadas sobre turismo organizadas por Europa Press. “No podíamos esperar más”, dicen en la cúpula socialista dado que la ministra viaja este martes a Corea del Sur y el proceso formal de primarias, al que se tiene que presentar aunque no tendrá previsiblemente rival, arranca la semana que viene.

Su gestión no ha tenido grandes polémicas más allá de unas palabras tras la erupción del volcán de La Palma que tuvo que matizar posteriormente tras decir que se trataba de un “espectáculo maravilloso de la naturaleza” que se podría convertir en un “reclamo” turístico.

De carácter afable, Maroto es consciente de que uno de los hándicap de su candidatura es que es vecina de Alcorcón, donde también milita en el partido. Por eso tanto en su equipo como ella se esfuerzan en decir que “vive” en Madrid porque es donde trabaja mientras que “duerme” en la ciudad del extrarradio “como muchos madrileños”. La ministra, que pretende aguantar con la cartera hasta que se publiquen oficialmente las candidaturas electorales como hizo Salvador Illa en los comicios catalanes, tendrá que enfrentarse a José Luis Martínez-Almeida en un momento en el que los socialistas ven más opciones en el ayuntamiento que en la comunidad, aunque una de las razones de su elección ha sido precisamente que se quedará cuatro años trabajando en el consistorio aunque sea en la oposición y no como ha sucedido con el resto de paracaidistas elegidos por Ferraz o Moncloa en los últimos años. Por delante tiene seis meses y el reto de sacar al PSOE de la cuarta posición en la capital. “Soy muy perseverante y cuando me propongo algo siempre intento llegar al objetivo”, ha declarado Maroto, de quien en las filas socialistas destacan que es “una trabajadora nata” que al menos no dará la espantada.