El Museo Británico expondrá una pieza que Banksy les coló de forma clandestina en el año 2005

Qué mejor pieza para una exposición sobre la disidencia y las protestas en el Museo Británico que una obra de Banksy que, durante tres días, estuvo expuesta en este museo sin que los responsables se diesen cuenta.

Este famoso artista anónimo logró colocar en el año 2005 una pieza en el Museo Británico sin que nadie se diera cuenta. Para camuflarla adecuadamente y que tardase más tiempo en ser descubierta, incluso la dotó de un número de idetificación y de una ingeniosa descripción para que pasara desapercibida.

Durante tres días, la pieza, que recrea una pintura rupestre en la que un hombre empujando un carro de supermercado persigue a un animal parecido a un bisonte, estuvo expuesta y nadie se percató de que no formaba parte de la exposición original.

In 2005, #Banksy installed this ‘cave painting’ in one of our galleries without permission, and without anyone noticing. He gave it a fake ID number and label, and it remained on the wall for 3 days before the Museum was alerted to the prank via Banksy’s website!🤦‍♀️ #IObject pic.twitter.com/ed4rq8YxbJ