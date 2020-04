Ver a la familia o los amigos, tomar una caña o ir a la playa: ¿cuándo podrás empezar a hacerlo en la desescalada?

España ya tiene un plan de desescalada para llegar a la ‘nueva normalidad’ que se establezca, al menos, hasta que haya vacuna o un tratamiento muy eficaz contra la COVID-19. Es un plan estratificado por provincias y gradual, dividido en cuatro periodos de –como mínimo– 14 días. La fase 0 comenzó a finales de abril, con los paseos de los niños. La fase 1 se iniciará el 4 de mayo en algunas islas de Baleares y Canarias y el 11 de mayo en las provincias cuya situación epidemiológica lo permita. El 25 de mayo, en algunas provincias podrá comenzar la fase 2; el 8 de junio la fase 3; y la ‘nueva normalidad’, el 22 de junio.

Cada fase conllevará una serie de aperturas concretas a la vida social y económica, como poder ir a la peluquería, visitar a familiares o salir de fiesta. Hay otras que solo llegarán con la ‘nueva normalidad’, cuyas condiciones están por definir pero en la que perdurará un refuerzo del sistema sanitario y las medidas de autoprotección. Es importante tener claro que los plazos son ‘flexibles’, y por eso no se han dado por fechas, sino por fases. Sanidad, cada 15 días, evaluará qué provincias pueden cambiar de fase porque el riesgo de transmisión lo permite. Que se haga en el menor tiempo posible depende de la responsabilidad de la población y de que los sistemas sanitarios y de vigilancia respondan correctamente.

¿Cuándo podré ver a mis amigos y a mi familia?

En las provincias en las que se entre en fase 1 se podrá establecer "contacto social en grupos reducidos" para personas que no sean vulnerables a la enfermedad por edad y que no tengan patologías previas, y siempre que se encuentren dentro de una misma provincia. El número de los grupos, por determinar, se irá aumentando con las fases.

Pero no podrá ser entonces dentro de un domicilio, sino en un espacio público o terraza. Lo ilustró Pedro Sánchez: "Se van a poder hacer movimientos intraprovinciales, pero no a la casa de tu amigo o un familiar", aunque sí "tomar una cerveza o un vermut en una terraza" con ellos. Una de las expertas en Salud Pública que ha formado parte del comité asesor del gobierno explicaba el sentido de que esto sea así: "Que se pueda ir primero a las terrazas responde a que las actividades al aire libre entrañan menos riesgo que las que son en espacios cerrados", y, además, son más controlables.

El Gobierno no ha dejado claro en qué punto se podrá visitar a un familiar o amigo dentro de un domicilio de la misma provincia. Está por decidir también en qué fase se podrá hacer visitas a residencias de ancianos y reuniones en las que participen personas de grupos vulnerables.

¿Cuándo podré ir a visitar a mi familia si viven en otra comunidad?

Hasta la 'nueva normalidad' no será posible visitar a familiares y amigos que se encuentren en otra provincia porque en ninguna de las fases se puede viajar entre provincias si no es por causa de fuerza mayor. Ambas provincias tendrán que haberla alcanzado para poder viajar: por ejemplo, si Sevilla está el 22 de junio en la ‘nueva normalidad’ pero Madrid aún no, no se podrá viajar todavía de una a otra.

¿Cuándo podré salir a tomar una caña? ¿Y a comer a un restaurante?

Las terrazas de los bares abrirán, al 30% de su capacidad según la licencia que tuvieran en 2019, cuando comience la fase 1. Así que será el 4 de mayo en Baleares y Canarias, y a partir del 11 de mayo en las provincias que Sanidad decida según su situación epidemiológica. En la fase 2 podrán abrir los restaurantes y bares con servicio de mesa, sin dar servicio de barras, y también a un tercio de su capacidad.

En la fase 3, se ampliará el aforo de los restaurantes y de las terrazas al 50%, y en espacios cerrados se permitirá que haya gente de pie en barras, siempre y cuando el espacio garantice que entre los clientes haya 1,5 metros de separación. Queda por saber si en la ‘nueva normalidad’ los bares, restaurantes y terrazas siguen con esa limitación de aforo o ésta se extiende. Nada de esto incluye a los bares nocturnos y discotecas, que tienen sus normas específicas.

¿Cuándo podré salir de fiesta?

Un ocio nocturno parecido a como lo conocemos comenzará en la fase 3. Las discotecas y bares de copas nocturnos podrán abrir entonces, solo a un tercio de su aforo. El plan de desescalada contempla "actos culturales y espectáculos al aire libre" de menos de 200 personas en la fase 1, de menos de 400 en la fase 2 y de menos de 800 en la fase 3, pero siempre que se esté sentado y con distancia. Así que la posibilidad de que se puedan celebrar fiestas populares de verano o festivales tendrá que definirse con las medidas de la ‘nueva normalidad’.

¿Cuándo se podrá comenzar a viajar por España?

El desplazamiento de población es uno de los retos que tienen por delante las administraciones públicas en la estrategia de desescalada. Hasta que no se supere la fase 3 solo se podrá viajar de una provincia a otra, a no ser que se realice causas justificadas. Cuando la provincia de origen y la de destino hayan alcanzando la nueva normalidad, se podrá viajar de una a otra. En la etapa anterior, en la fase 2, se permitirán viajes a segundas residencias siempre que estén en la misma provincia.

Los desplazamientos en trenes y autobuses de media y larga distancia mantendrán en la fase 0 la misma periodicidad que tienen ahora, con una limitación de número de servicios al 30% respecto al periodo normal. En la siguiente etapa, la ocupación máxima se limitará al 50% de la capacidad que tienen los vehículos y los servicios de restauración y catering se mantienen prohibidos. No se prevé aumentar la capacidad de viajeros hasta que se alcance la fase 3.

¿Cuándo se podrá viajar a otros países o venir a España?

Los viajes internacionales todavía no están pautados, ya que el Gobierno tiene que consensuar un protocolo con la UE para mantener medidas comunes que garanticen la seguridad en el espacio Schengen. El futuro de los vuelos también está sujeto a un acuerdo que se adopte a nivel comunitario o internacional.

El Gobierno reconoce que la apertura de fronteras, al no depender únicamente de decisiones a nivel nacional, será una recuperación "previsiblemente, más compleja". Requerirá "multiplicar esfuerzos en cooperación y multilateralismo". Esperan que la cooperación y el trabajo con los organismos internacionales (la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Turismo) siente las bases para abordar la apertura con seguridad "en el medio plazo", siempre según la evolución de la pandemia fuera de nuestro país y "privilegiando la coherencia a nivel europeo".

La comisión europea ha pedido a los países abrir las fronteras "lo antes posible" y el ministro Fernando Grande-Marlaska también ha expresado su expectativa de que sea "más antes que después", pero siempre siguiendo "criterios científicos y de salud pública".

¿Se podrá ir a la playa este verano?

El acceso a las playas para poder bañarse está programado en la fase 3 "en condiciones de seguridad y distanciamiento". El Gobierno no ha aportado más detalles sobre las medidas concretas que se implementarán, sí que han explicado que en la estrategia que se adopte la implicación de las autoridades locales será muy relevante. Todavía está por definirse las condiciones de acceso a piscinas, que no están mencionadas en el plan por fases.

¿Se podrá volver a clase este curso?

La vuelta a la mayor parte de las aulas no se producirá hasta septiembre, aunque eso no quiere decir que todos los centros se mantengan cerrados hasta entonces. En la fase 0 se mantendrá la tendencia actual de fomentar la educación online o a distancia. En la siguiente etapa, se prevé la apertura de los emplazamientos educativos y universitarios para su desinfección y acondicionamiento, también se recoge la vuelta del trabajo administrativo y preparatorio de los docentes. Es ese periodo los laboratorios universitarios retomarán también su funcionamiento.

La fase 2 será clave para los trabajadores educativos, se abrirán las escuelas que atienden a niños de hasta 6 años, siempre que las familias acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización. En este caso, se tendrá en cuenta el aforo, que será limitado. Otros alumnos a los que se les permitirá volver a clase este curso, son los estudiantes que estén cerrando un ciclo educativo, es decir, aquellos que estén cursando 4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial, esta asistencia solo será voluntaria. La alumnos de 2º de Bachillerato que tengan previsto presentarte a la EBAU, se examinarán en esta etapa.

¿Cuándo abrirán las peluquerías?

Las peluquerías serán de los primeros establecimientos que podrán abrir sus puertas, aunque únicamente atenderán con cita previa. Desde el 4 de mayo, en la fase 0, se podrá a acudir a ellas y funcionarán garantizando las medidas de prevención para evitar contagios por la COVID-19. Cuando un territorio pase a la fase siguiente este servicio podrá funcionar ya sin tener que concertar previamente la visita.