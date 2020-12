Marta Bañon, de 27 años, solo sale de casa para poco más que ir al supermercado a hacer la compra. Como mucho se da algún paseo para despejarse. No está contagiada de coronavirus, pero el próximo 20 de diciembre se irá a Pamplona para pasar las Navidades de este año atípico con su familia. Aunque en las comidas y cenas habituales en estas fechas solo se juntará con sus padres y su hermano, ha decidido autoaislarse antes del viaje que emprenderá desde Madrid, donde vive. No quedará con nadie y seguirá teletrabajando como hasta ahora. "Soy bastante sociable, me gusta hacer planes, pero no me supone ningún sacrificio ni sobreesfuerzo evitarlo para poder estar lo más tranquila posible cuando llegue a mi casa con mi familia. Ya he avisado a mis amigas de que no cuenten conmigo hasta que vuelva", relata.

VIDEO | Esto es lo que debes hacer para reducir riesgos durante las Navidades del coronavirus

Saber más