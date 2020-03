La gravedad de la epidemia en España la marcan las personas que acaban en el hospital: casi el 50% de los diagnosticados

La realidad ha superado todas las previsiones que tenía el Gobierno sobre el número de contagios de COVID-19. Justo antes del estado de alarma, Pedro Sánchez avisaba de que esta semana podríamos llegar a los 10.000 infectados. El viernes hemos superado los 20.000. Eso teniendo en cuenta además que, desde hace unos diez días, en las zonas de transmisión comunitaria y debido al colapso de los laboratorios, ya no se hacen pruebas a pacientes leves, por lo que no están incluidos en esas estadísticas. A los que no presentan complicaciones solo se les pide que se aíslen y eviten contagiar, sin tener el confirmado. Pero Sanidad lleva días anunciando "tests rápidos" que vuelvan a extenderse a toda la población con síntomas, independientemente de su gravedad. Si lo aplican, la cifra de transmisiones previsiblemente se disparará de un día para otro muy llamativamente.

Por ese motivo, Fernando Simón, coordinador del Centro de Alertas y Emergencias de Sanidad, llamaba este viernes a fijarse, si se da ese incremento, en lo que son los "datos de los grupos estables: gente hospitalizada y en UCI". Lo que hace Sanidad al impulsar 'tests rápidos' es hacer caso a la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido a los países "tests, tests, tests, cuantos más, mejor". Pero, advertía Simón, "no sabemos cuánto van a poder incrementar los casos" totales un programa así y "tendremos que explicar con cuidado" los resultados.

Es decir, la 'curva' bajará cuando se reduzcan los casos totales de coronavirus en España y con ellos también el riesgo de transmisión. Pero, sobre todo, cuando se llegue al pico 'en bruto' de gente grave y crítica por el coronavirus que requiere asistencia sanitaria. Es esa atención lo que está llevando más allá de su límite al sistema sanitario. "Lo de ahora hay que interpretarlo con cuidado", insistía Simón, porque las cifras están infrarrepresentadas. Pero, si conocemos todos los datos, podremos tener "más evidencias" del mapa del impacto del COVID-19 en España y de la tasa real de letalidad. Las detecciones, como consecuencia, se van a multiplicar.

La primera vez que Sanidad informó de un paciente en UCI por el COVID-19 fue el 4 de marzo, cuando había 14 en unidad de críticos. Este 20 de marzo había 1.141. Hospitalizados, ya sea graves o críticos, hay 10.542, un poco más del 50% del total de los confirmados hasta ahora (cuando ya no se cuentan los leves domiciliarios). La tasa es mucho más alta en Madrid, donde la sanidad está totalmente desbordada. Las cifras de la región se explica por la magnitud de la epidemia en la zona, que comenzó antes, y por los brotes en residencias de ancianos, población vulnerable con más riesgo de acabar en el hospital. Desde el inicio de la crisis también ha habido 1.585 altas en toda España.

Sanidad calculó al inicio de la crisis el "mejor" escenario como de un mes de restricciones para la población, con acciones que se irían relajando según los datos. La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) marcaba dos parámetros que anunciarán 'buenas noticias'. Una, que el ritmo de positivos se reduzca de manera estable (del jueves al viernes ha habido un aumento de confirmados del 16%), algo que la Comunidad de Madrid espera para el 25 de marzo. Otra, que comience a haber más personas dadas de alta que casos activos, quizá alrededor del 15 de abril.

Pero todas las cifras y su aumento o disminución tienen el matiz de que los criterios para identificar casos han ido cambiando a lo largo del tiempo y no son lineales: al principio solo se hacían pruebas a personas que venían de China, a lo que se sumó Italia como lugar de riesgo; luego se añadieron las neumonías de origen desconocido; más tarde todos los que tuvieran síntomas; días después se quitó a los leves, y ahora se pretende reincorporarlos.

Por eso, Alberto García-Basteiro, investigador en epidemiología de Hospital Clínico de Barcelona, también pedía poner el ojo, más que en el total, en el momento "en que se reduzca el número de hospitalizaciones y el número de gente que ingresa en la UCI. También en los fallecimientos". "El tiempo que tarda la gente que acaba en la UCI desde que se contagia puede ir de los 12 a los 17 días, ese sería el plazo para notarlo en eso", añadía García-Basteiro, sobre el tiempo que pueden tardar los efectos. El 'Día 0' oficial de confinamiento en todo el país fue la medianoche del sábado 14 al domingo 15, cuando se decretó el Estado de Alarma.

Manuel Franco, epidemiólogo experto en Salud Pública de la Universidad de Alcalá, recuerda que, efectivamente, "para conocer una tendencia siempre tienes que seguir los mismos criterios. Y eso ya no ha sido así". Pero no es malo ir cambiando el protocolo según la situación porque todo "va un poco unido": "Hay que reducir la curva de ingresados. Pero también conocer la realidad del coronavirus en España. Si ahora testáramos, por ejemplo, a toda la Comunidad de Madrid, probablemente los números se multiplicarían de forma que nos asustarían. Pero no sería necesariamente malo: se intensificaría el control de los casos para romper las cadenas, la gente sería consciente de que lo tiene y puede contagiar y pondría aun más medidas, y conoceríamos exactamente la letalidad".

"Hay que mirar el número bruto de hospitalizados, sí", resume Franco, pero "ampliar los tests hará que se reduzca el porcentaje de población ingresada y, también, que aumente la población que sabemos que está en riesgo de acabar ingresado. A lo mejor no necesitas estar en la UCI, pero sí más controlado. Conocer es bueno, implicará cuidarlo todo al máximo. El conocimiento de la realidad nos va a hacer más fuertes y nos hará prepararnos mejor para todo esto".