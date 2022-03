LASTESIS: “La nueva sociedad no patriarcal la tenemos que construir entre todas, todes y todos también”

Su nombre dio la vuelta al mundo con la performance convertida en himno global feminista que representaron por primera vez ante poco más de cuarenta personas en Valparaíso (Chile). LASTESIS, el colectivo creador de 'Un violador en tu camino', llegó a ser incluido por la revista Time entre las cien personalidades más influyentes de 2020. Son Paula Cometa, Lea Cáceres, Sibila Sotomayor y Dafne Valdés, cuatro voces que desde el arte, la política y la protesta enuncian un feminismo amplio y radical. Ahora han volcado su universo en Antología Feminista, una compilación de textos que les han inspirado y movido y que ha llegado a España de la mano de la editorial Debate.

El libro, una herramienta “para presentar nuestra propia visión de los feminismos”, recopila un amplio abanico de obras que corresponden a diferentes épocas, clases sociales, corrientes, culturas y territorios. Desde extractos de reconocidos clásicos del feminismo hasta otros menos difundidos o teorías más recientes como los estudios queer. No con todos los textos elegidos y todo lo que en ellos se dice están hoy de acuerdo, pero todos merecen reconocimiento porque “son parte de las tantas miradas que construyen el camino que hemos transitado para poder estar aquí”, defienden. Sibila y Dafne atienden a elDiario.es desde Chile, el país al que está mirando la izquierda tras la elección de Gabriel Boric.

Se refieren en muchas ocasiones a la potencia colectiva del feminismo. ¿Cómo se articula?

Sibila: Los feminismos tienen una historia de una base comunitaria, de poner lo individual al servicio de lo colectivo y al revés. Nos han enseñado que históricamente se activan desde la colectividad y, muchas veces también, desde el anonimato. Para nosotras, operan desde la horizontalidad, la red y la cooperación. Es algo que alimenta al movimiento y que responde al sistema neoliberal, que ha arraigado el individualismo en nuestras formas de relacionarnos y construirnos como personas. Frente a eso, hay que mirar siempre hacia lo colectivo. En Chile decimos que aquí nació el neoliberalismo y es donde tiene que morir, y esperemos que pronto suceda.

Precisamente el pasado viernes tomó posesión como nuevo presidente de Chile Gabriel Boric, que tiene entre sus desafíos la incorporación de la agenda feminista. ¿Responderá a las altísimas expectativas que se han generado?

Sibila: Esperamos que sí. Si bien la política se identifica mucho en lo personal, pero Boric no es todo el Gobierno. Hay muchas feministas dentro, ministras, subsecretarias, asesoras, que van a estar velando por esta agenda. También sabemos que los cambios no son rápidos, el Congreso está dividido y gobernar no va a ser fácil. Ahora mismo estamos en un proceso constituyente que ha sido muy boicoteado por la derecha y los medios de comunicación hegemónicos y ahora estamos en eso, en luchar por defender ese espacio que debe contribuir a impulsar la agenda feminista. Sin ir más lejos, ayer [por el martes] se aprobó en la comisión constituyente el artículo de los derechos sexuales y reproductivos y específicamente el aborto.

Asistimos a un escenario global marcado por la polarización e inestabilidad en el que está emergiendo la extrema derecha. Cada vez hay más ideas feministas, pero también más ideas reaccionarias. ¿Hay riesgo de que estas últimas se impongan?

Dafne: Lo hemos vivido aquí en Chile, hemos tenido las elecciones más polarizadas probablemente desde el regreso de la democracia. Estuvimos a un paso de la ultraderecha y sus ideas antiguas. Aquí la dictadura ha sido ayer y hoy estábamos a punto de entrar democráticamente en un proceso similar, en el que había una persona que con suerte nos considera mujeres, pero no sujetos de derechos. Y ni hablar de otro tipo de identidades diversas o derechos como el aborto.

Sibila: Es un riesgo. Ante toda revolución, hay reacción y prima el conservadurismo. Vemos lo que está pasando con el aborto en Centroamérica o en Polonia, donde es un derecho perdido. También en el sur de Estados Unidos, que actualmente es terrible para las mujeres, las disidencias de sexo y género, los, las y les niñes trans. Desde la política institucional están imponiéndose ideas de extrema derecha, está en todas partes y nos toca como movimiento feminista estar vigilantes y no soltar. Ganar no es ganar por siempre, nos pueden quitar los derechos en un segundo.

Para nosotras, la lucha de las mujeres y las disidencias sexuales y de género son inseparables

En distintos países, entre ellos España, hay una brecha en el feminismo con posiciones contrarias al derecho a la autodeterminación de género de las personas trans y críticas con las teorías 'queer'. Han dicho en varias ocasiones que LASTESIS apuesta por una lucha “feminista, interseccional y 'queer'”. ¿Por qué?

Sibila: Porque es la realidad. Es lo que responde a la lucha feminista actual y a la diversidad de subjetividades y corporalidades que hoy tienen espacios de mayor visibilización y lamentablemente sufren, y sufrimos, violencias por ello. Para nosotras la lucha de las mujeres y las disidencias sexuales y de género son inseparables. Y no significa que sea homogénea, hay diferencias y distintas luchas, al igual que las que están cruzadas con la raza, la clase o la etnia. La realidad es diversa, no lo podemos negar y por eso la perspectiva feminista para nosotras no puede ser de otra manera. Hablamos de feminismos en plural porque sabemos que la realidad responde a eso, es diversa. Además, no podemos tomar una posición de víctimas ante otras subjetividades distintas que son violentadas, eso es replicar un sistema y unas formas patriarcales que está muy lejos de ser feminismo.

Dafne: Además, desde el lugar en el que hablamos nosotras, hay una historia distinta sobre cómo las comunidades veían las identidades y las expresiones diversas. No podemos negar esa herencia que luego chocó e impactó con un sistema que se nos impuso.

En su Antología Feminista insisten en salir del paradigma eurocentrista y la hegemonía de “las grandes ideas blancas”.

Sibila: Sobre lo colonial, que es algo que no ha terminado. El extractivismo del norte a los territorios del sur sigue absolutamente activo. El feminismo interseccional es una respuesta también a ese contexto, desde nuestra historia, como continente mestizo que somos. La lucha tiene que ser interseccional o no puede serlo porque si no, no respondería a nuestra realidad. La invitación es que esta vez al norte le toca mirar y aprender del sur, dejar de lado el extractivismo y ese ejercicio de superioridad que está muchas veces tan naturalizado y aprender de estas luchas y estas formas de comprender los feminismos. Más aún hoy, con las historias de migraciones del sur al norte, donde por eso también allí la realidad es diversa.

Dicen que los feminismos son “una obra en construcción”. ¿A qué se refieren?

Dafne: La realidad cambia y por eso también los feminismos van a seguir cambiando. Están situados en un contexto, en diálogo con lo que está pasando.

Sibila: Tiene que ver con este leitmotiv que también tenemos en los feminismos de que a veces tenemos más preguntas que respuestas, que también estamos en una búsqueda por encontrar, crear y forjar esta nueva sociedad no patriarcal. A nosotras muchas veces nos preguntan cuál es nuestro ideal para el después de la caída del patriarcado. Pero no lo sabemos porque está en construcción, lo tenemos que construir entre todas, todes y todos también. Es un proceso.

'Un violador en tu camino' apunta a un problema sistémico y sistemático de violencia sexual

El feminismo ha vivido una eclosión en los últimos años. ¿Sigue su potencial movilizador en buena forma? ¿La pandemia le ha pasado factura?

Dafne: La pandemia le pasó factura a todo, a todas, todes y todos. Aumentó la violencia doméstica, retrocedimos diez años en inserción laboral... En cuanto a cifras y avances, nos tiró diez o quince años hacia atrás, pero el movimiento feminista, al menos en Latinoamérica, sigue siendo un punto de encuentro que convoca a muchas personas de manera autónoma. Eso creo que es mucho, teniendo en cuenta lo que ha afectado la pandemia al trabajo, a la inflación... que aun así haya personas que se decidan autoconvocar por una lucha común es un gran avance que siga en pie.

Todavía este pasado 8M escuchamos y vimos en las manifestaciones la performance ‘El violador eres tú’. ¿Qué creen que tiene que hizo que se convirtiera en un himno global que aún permanece?

Sibila: La única explicación que tenemos es que apunta a un problema sistémico y sistemático de violencia sexual contra mujeres y disidencias del sistema sexo-género, o sea contra cuerpos feminizados, en palabras de Rita Segato. Un problema que está muy arraigado en los distintos territorios, ya sean del norte o del sur, y que está lejos de terminar.