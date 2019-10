Los jóvenes ya escriben tan rápido en el móvil como en un teclado de ordenador

Un mecanógrafo profesional puede superar a las 100 palabras tecleadas por minuto (ppm). No obstante, varios estudios han detectado que la media de los usuarios se maneja cada vez peor con los teclados físicos, y ronda medias que se mueven en el intervalo entre las 30 y las 65 ppm. Ahora, una nueva investigación liderada por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) ha descubierto que, cuando los jóvenes de 10 a 19 años escriben en los teclados virtuales de los teléfonos móviles, su media de palabras por minuto se mete de lleno en la media que se asocia al uso de los adultos del teclado físico, con casi 40 palabras por minuto (39,6).

El estudio, en el que también han participado investigadores de las universidades de Aalto (Finlandia) y la ETH de Zürich (Suiza), ha analizado cómo escriben con el móvil 37.000 voluntarios. Aunque los jóvenes son quienes más rápido han demostrado poder hacerlo, la media de los voluntarios no se ha quedado muy atrás y ha alcanzado las 36 palabras por minuto.

La investigación ha detectado una clara brecha de edad en la velocidad con el teclado virtual, puesto que a medida que esta crece, el ritmo de escritura disminuye. De esta forma, los usuarios entre 20 y 29 años han logrado una media de 36,5 ppm; los de 30 a 39, 32,2 ppm; los de 40 a 49 caen por debajo de las 30 palabras (28,9), mientras que los que se encuentran entre los 50 y los 59 años se quedan en las 26,3. No obstante, recalca que el resultado conseguido por el grupo de participantes de menor edad no puede considerarse representativo de toda la juventud mundial: "Muchos participantes son mujeres jóvenes de los EEUU interesadas en la tipografía. Esto no es representativo de la población general y podría sesgar los datos para representar a un grupo de personas occidentales, jóvenes y más afines a la tecnología".

El equipo de investigación propuso a los 37.000 voluntarios una prueba de mecanografía online, con la ayuda del servicio de prueba de velocidad de escritura TypingMaster.com. Con su consentimiento, los investigadores registraron las pulsaciones que hicieron mientras transcribían un conjunto de oraciones para evaluar su velocidad, errores y otros factores relacionados con su comportamiento mientras escribían en dispositivos móviles.

La velocidad más rápida que vieron los investigadores en una pantalla táctil fue la de un usuario que logró 85 palabras por minuto. Curiosamente, los usuarios que no habían recibido entrenamiento en mecanografía en teclado físico lo hicieron mejor que aquellos que sí han recibido cursos para teclear más rápido (36,4 palabras por minuto contra 35,7).

Los pulgares no tienen rival

"Nos sorprendió ver que los usuarios que escribían con dos pulgares lograban un promedio de 38 palabras por minuto, que es solo un 25% más lento que las velocidades de escritura que observamos en un estudio similar a gran escala de teclados físicos", ha declarado Anna Feit, investigadora de ETH Zürich, y una de las coautoras.

El estudio ha comparado los distintos métodos de escritura vía teléfono móvil, comprobando que cuando se emplean los dos pulgares la velocidad es notablemente superior. Los voluntarios que usaron solo uno de sus pulgares se quedan en las 30 palabras (30,8 si empleaban el izquierdo y 30,2 con el derecho), a muy poca distancia de aquellos participantes que escribieron con sus dos dedos índice, grupo que marcó un ritmo de 32,6 ppm.

"Si bien se puede escribir mucho más rápido en un teclado físico, hasta 100 palabras por minuto, la proporción de personas que realmente alcanzan eso está disminuyendo. La mayoría de las personas logran entre 35-65 ppm", refleja Feit. La investigación señala que a medida que las personas se vuelven menos hábiles con los teclados físicos, y los métodos inteligentes para teclados mejoran aún más (como la corrección automática y la capacidad táctil de las pantallas), la brecha entre teclado físico y virtual puede cerrarse en algún momento.

El estudio se presentó este 2 de octubre en la Conferencia Internacional sobre Interacción Humano-Ordenador con Dispositivos y Servicios Móviles (MobileHCI) que se celebra en Taipei, Taiwán.