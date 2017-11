El PDeCAT apuesta por una lista conjunta contra el 155 y por la amnistía

La dirección del PDeCAT ha apostado este viernes por una lista conjunta para las elecciones del 21D con el resto de actores soberanistas, con el objetivo de hacer frente al 155 y por la amnistía de los presos independentistas. A su entender, esta candidatura debería incorporar a todos los partidos que comparten este "marco general" y sería la respuesta más adecuada al intento "de borrar las instituciones catalanas".

La coordinadora exconvergente, Marta Pascal, ha explicado su propuesta de candidatura tras una reunión ampliada del comité nacional del partido, que ha contado también con sus diputados y senadores. Sobre la posibilidad de que esta lista sea netamente independentista, la coordinadora ha priorizado la suma y ponerse de acuerdo a todo "el catalanismo político", dejando claro que el PDeCAT apuesta por un Estado independiente.

"Los fundamentos de esta candidatura deben ser libertad para los presos políticos y frente común contra el 155", ha resumido Pascal, que sin embargo ha pedido que la lista sea "orgullosa" por el camino recorrido por JxSí.

"Por nosotros no quedará", ha asegurado Marta Pascal, consciente de que desde ERC la apuesta no es por una lista unitaria sino por un frente común con listas separadas, tal y como dejó escrito el vicepresident cesado Oriol Junqueras antes de encarcelación. "Si algún actor considera que esta propuesta no es la mejor, trataremos de convencerlos de que lo es y, si no, buscaremos alternativas", ha asegurado Pascal, pasando la pelota a sus socios en el Govern.

La opción de incluir en la lista a Puigdemont, a los consellers cesados y encarcelados y a los activistas Sànchez y Cuixart, también encarcelados, la coordinadora del PDeCAT ha asegurado que es "deseable" para su partido, pero que primero deben ser preguntados los posibles candidatos. "Si las personas privadas de libertad nos dan su consentimiento, tienen que estar porque son un valor de país, son gente encarcelada por poner urnas", ha explicado.

"El president Puigdemont siempre ha dicho que cuando acabara la legislatura él no se volvería a presentar", ha recordado Pascal, "pero si el president así lo quiere, por su puesto podría estar en la lista". Sin embargo la excoverngente ha apuntado a que este no parece ser el deseo del líder catalán. Quien sí podría estar en la candidatura que dibuja el PDeCAT es Santi Vila. "Queremos contar con todas las personas que tengan algo que aportar", ha explicado Pascal preguntada por la cuestión.