PP y PSOE tumban la propuesta de Podemos de subir a 16 años la edad mínima para cazar

No ha salvado su primer trámite la propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que pide que se suba de 14 a 16 años la edad mínima para cazar en la comunidad autónoma, al igual que ya se ha hecho en otras como Galicia y Canarias. Las enmiendas referidas a esta cuestión que había presentado la formación morada a la reforma de la Ley de Caza aprobada por el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal, han recibido los votos en contra tanto del PP como del PSOE en la Comisión parlamentaria de elaboración del dictamen. No obstante, Podemos ha decidido mantenerlas vivas para que también puedan debatirse en pleno. Este órgano sí ha aprobado, no obstante, otras propuestas conjuntas.

Durante la defensa de su enmienda sobre la edad mínima para cazar, el diputado de Podemos David Llorente ha apelado sobre todo al informe del Defensor del Pueblo sobre esta cuestión en el que considera que, ante una situación de riego objetivo, “debe prevalecer la protección del menor frente a otros argumentos”. Y al hilo de ello, ha recordado que tanto en Canarias como en Galicia, esta última gobernada por el PP, esa edad se ha aumentado a los 16 años en el caso de las actividades cinegéticas.

Ha apelado por ello a los ‘populares’ en primer término pero también se ha dirigido al PSOE para pedirle su apoyo, alegando que “no se debe confundir a la ciudadanía” sobre la edad mínima para cazar en base a la legislación estatal de uso de armas de fuego, ya que la competencia autonómica en cuanto a las actividades de caza la tienen las comunidades autónomas. “No somos menos que otras regiones, aunque algunos pretendan hacer ver que tenemos menos competencias”.

También ha espetado a los socialistas que defiendan desde el Gobierno castellano-manchego el Pacto por la Infancia de la región, preguntándoles si “era solo una cortina de humo” y recordando que la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, dijo que era un compromiso para proteger a los niños. “Pero en este caso no les interesa esa prevalencia de la integridad física y moral ante una situación de riesgo objetivo”, ha añadido. “El PP ya ha dicho sin complejos que quiere que se pueda seguir disparando a perros y gatos, que se puedan seguir cometiendo infracciones graves en la caza con total impunidad y que los niños puedan seguir pegando tiros por el monte, pero el PSOE lo permite y no se atreve a defenderlo. Explíquenselo a la ciudadanía con claridad”, ha recalcado.

Los avances de la nueva Ley

No obstante, después ha defendido la reforma de la Ley de Caza en su conjunto, por haber contado con la participación de todos los sectores afectados, al contrario que la normativa anterior, y todavía vigente, de Cospedal. Según ha concluido, los cambios suponen algunos avances en la defensa del bienestar animal y en la conservación de la naturaleza, así como el control de prácticas ilegales mediante la mejora del régimen sancionador y del papel de los agentes medioambientales.

El diputado del PP y alcalde de Almansa, Francisco Núñez, ha sido el encargado de marcar la posición de su partido, mostrando su postura contraria a aumentar esta edad mínima. Además ha aprovechado esta cuestión para arremeter contra los socialistas por “tratar de hacer artículos que no lo digan tan claro”. Se ha referido con ello al hecho de que se haya incluido que la edad mínima para cazar “queda condicionada por la normativa de armas de fuego para personas menores de edad”, es decir, el régimen estatal que establece los 14 años.

Y pese a que ha elogiado al diputado Llorente por el hecho de “no haberse dejado engañar”, ha vaticinado que aunque su propuesta fuera rechazada, “acabará por votar a favor de la ley” ya que “viene a propuesta del Gobierno, y el Gobierno es PSOE y Podemos”. Al margen de ello, ha vuelto a defender la normativa cinegética que aprobó el PP y a mostrarse contrario a las modificaciones que, por ejemplo, dan mayores competencias a los agentes medioambientales, remarcando que esa competencia es para la Guardia Civil. En resumen, ha afirmado que esta reforma “solo está pensada para poner trabas a los cazadores”.

Competencia autónoma vs competencia estatal

Por último, la parlamentaria socialista Carmen Torralba ha insistido en que su posición sobre la edad mínima para cazar es “no engañar a nadie” y que la competencia autonómica a este respecto debe ser coherente con el reglamento estatal. Ha emplazado a Podemos a que sea en el Congreso de los Diputados donde defienda esta modificación si realmente quiere que se amplíe la edad mínima y ha dicho que las indicaciones del Defensor del Pueblo precisamente van dirigidas a que sea el Gobierno central quien modifique la normativa.

Finalmente, la controvertida propuesta -mediante varias enmiendas- de la formación morada ha sido rechazada aunque volverá a debatirse en el pleno de votación del dictamen. Eso sí, ha sido este el único escollo entre PSOE y Podemos en la Comisión, ya que se han aprobado todas las enmiendas conjuntas que habían presentado, referidas a la distancia mínima de seguridad que deben guardar los cazadores con transeúntes del campo ajenos a la caza, a la señalización de senderos y a matizaciones en cuanto al cerramiento de terrenos cinegéticos con el objetivo de que especies no susceptibles de ser cazadas puedan acceder libremente a cualquier espacio.

Además, la compatibilidad del ejercicio de la caza con otros usos del campo como la recogida de setas volverá a protegerse en virtud de las enmiendas conjuntas, después de que la ley en vigor aprobada por el Gobierno del PP en solitario en la pasada legislatura impusiera sanciones a los seteros que discurrían por terrenos cercanos a cotos de caza.