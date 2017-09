Piden crear un registro regional de maltratadores de animales

El colectivo Dejando Huella, de protección de los animales en Albacete ha presentado un total de 39 alegaciones a la Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha. Entre ellas ha solicitado la creación de un registro donde se incluya a los maltratadores de animales. “Queremos que la gente que sea sancionada por la vía penal o administrativa quede registrada en un archivo para que las protectoras sepan quiénes son y, por lo tanto, no puedan cederles animales”.

Así lo explica Carlos Moreno-Manzanaro, abogado de Dejando Huella, quien asegura que el proyecto de Ley sí contempla la posibilidad de que las protectora no cedan animales a los maltratadores pero, en cambio, no incluye la figura de un registro en el que queden identificados.

Otra de las cuestiones que han incluido en forma de alegación es la de “medidas cautelares consistentes en decomisos de animales para que no permanezcan con el presunto maltratador mientras dura el procedimiento sancionador”, explica el abogado. Y es que, según cuenta, el texto habla de esta posibilidad pero de forma genérica y el colectivo al que representa quiere que se contemple esta vía de manera específica.

Además pretenden que la Ley limite y regule el comercio de animales entre particulares. “Esta es la mayor fuente de maltrato” porque provoca que se críen animales de forma incontrolada y "deriva en abandono y sacrificios”. La compra de animales, especialmente cachorros de raza, no tiene un control del origen de estos animales, que suelen llegar de terceros países “como Eslovaquia, donde los criaderos están en pésimas condiciones. Por ello en sus alegaciones proponen que se sepa el origen de estos animales.

Las alegaciones de Dejando Huella insisten en que se conceptualice el bienestar animal. Es decir, quieren “concretar las circunstancias en las que tiene que estar un animal para que "las condiciones de maltrato no sean interpretables”, y evitar así que el animal quede desprotegido.

El colectivo albaceteño ha presentado también alegaciones para fortalecer, en el marco de esta Ley, el control de colonias felinas en las ciudades que refuercen los proyectos de captura, esterilización y suelta (CES), ya que "son los únicos que han demostrado que son efectivos para tratar la superpoblación de gatos en las ciudades".

Por su parte, Lola del Olmo, de Equo Castilla-La Mancha, afirma que la ley es "insuficiente" en muchos aspectos”. En el caso de la venta, desde Equo plantean que exista “el respeto a un tiempo mínimo de venta desde su nacimiento según las especies. Por ejemplo de tres meses para los cachorros de perros y gatos”. Además y para que haya una tenencia responsable de animales, piden, a través de estas alegaciones, que se incluya una mayoría de edad, perfecta identificación “y seguimiento a los animales en adopción de protectoras”.

En su lote de alegaciones, la formación ecologista incide sobre todo en que la futura Ley no incorpora los festejos taurinos. Recuerda que en Castilla-La Mancha no hay legislación específica al respecto sino un Reglamento que regula la tauromaquia Argumenta este partido que una ley cuya “vocación”, según el consejero de Medio Ambiente, es la de “perdurar en el tiempo”, no debe “contravenir el propósito que la justifica”, impidiendo que esta práctica esté incluida en la nueva normativa.

Definición, circos y otros maltratos

En otro orden de cosas, Equo pide que se incluya la definición de animales con la acepción de “seres vivos dotados de sensibilidad” o “seres sintientes” reconocida en el Tratado y de acuerdo a la disposición aprobada en el Congreso el pasado mes de febrero que pide reformas legales necesarias para crear una categoría especial en el Código Civil con esta definición. En caso contrario, alegan, se produciría un “anacronismo legislativo”.

Y siguiendo con las definiciones, también propone diferenciar entre animal doméstico y animal amansado. El primero sería aquel que se cría, reproduce y convive con personas y que no pertenece a la fauna salvaje y también serviría para considerar como tales a los animales que se crían para la producción de carne, piel o algún otro producto útil para el ser humano, los animales de carga y los que trabajan. En cuanto al “amansado”, sería aquel que sin cumplir lo anterior, vive temporal o permanentemente bajo el control de la especie humana.

Finalmente, Equo también se refiere a uno de los aspectos más novedosos de la Ley, como es la prohibición de animales salvajes en los circos. En este caso, pide que esta prohibición afecte a todos los animales sin distinción, en sintonía con las mociones ya aprobadas por numerosos ayuntamientos. Asimismo, demandan la incorporación de otras prohibiciones como mantener animales en vehículos estacionados sin la ventilación y temperatura adecuada; trasladar animales en los maleteros y bodegas de vehículos que no estén adaptados para ello; o someterlos a trabajos excesivos hasta el punto de que “puedan producirles sufrimientos o alteraciones patológicas”; así como el uso de instrumentos o aperos que puedan originar daños a los animales que los utilicen o porten.”