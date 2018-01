Ximo Puig entregará el Premio Convivencia de la Fundación Broseta a Sociedad Civil Catalana

La plataforma Sociedad Civil Catalana, uno de los principales agentes movilizadores contra el proceso independentista catalán, recibirá el próximo lunes el Premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta, y lo hará de manos del propio President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el Palau.

Este premio, dotado de 12.000 euros, se concede este año a Sociedad Civil Catalana, después de que los impulsores de la candidatura (catedráticos y profesores de Derecho Constitucional y la Fundación Transición Española), remarcaran que está “al frente de la resistencia a las iniciativas secesionistas” y que ha llevado a cabo “una exitosa labor de concienciación y movilización ciudadana “para la convivencia” entre “catalanes de diferentes sensibilidades y orígenes, entre estos y el resto de españoles”.

En el programa adelantado por la propia Fundación Broseta se explica que antes del acto de entrega, el presidente Ximo Puig se reunirá con el presidente Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, y miembros de la junta directiva de la Fundación Manuel Broseta. Posteriormente, Puig y Rosiñol intervendrán en un acto donde realizarán un análisis de la situación que se vive en Catalunya y en España.

En la pasada edición, el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig también fue el encargado de entregar el premio Convivencia, que fue concedido al expresidente del Gobierno Felipe González. En ediciones anteriores este premio, que recuerda la memoria del catedrático de Derecho Constitucional Manuel Broseta, asesinado por eta en 1992 en València, distinguió a Adolfo Suárez, Nicolas Sarkozy, el expresidente de la URSS Mijail Gorbachov, la Nobel de la Paz Malala Yousafzai, el movimiento cubano Las Damas de Blanco, el cooperante Vicente Ferrer o el ex presidente de la Comisión Europea Jacques Delors.

Reacciones

La entrega de este premio por parte de Ximo Puig ha originado ciertas reacciones en Compromís, su socio de gobierno en la Generalitat, que marcaba distancias.

Es el caso del dirigente Enric Nomdedéu -secretario autonómico de ocupación- quien tras destacar que "Una fundación privada (de la que todavía forman parte algunas administraciones públicas) puede premiar a quien crea oportuno. Por muy inoportuno que me pueda parecer"; seguidamente añadía que "Pero no en el Palau -de la Generalitat- y no con el president entregando los premios. Creo que es un error no forzado".

Una Fundació privada (de la que encara formen part algunes administracions públiques) pot premiar a qui crega oportú. Per molt inoportú que em puga semblar.

Però no al Palau i no amb el President lliurant els premis. Crec que és un error no forçat. — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) 12 de gener de 2018

Preguntada por las declaraciones de este dirigente de Compromís, la vicepresidenta Mónica Oltra reiteraba el argumento de que el premio lo entrega una fundación privada, aunque la Generalitat sea uno de los patrones y la consellera Carmen Montón estaba en el jurado (hecho que encuentra normal). También recordaba que el Palau de la Generalitat ha recogido otras entregas de premios aunque no sea el gobierno valenciano el propio promotor. Continuaba diciendo que las declaraciones de Nomdedéu se enmarcan dentro de su libertad de expresión, y evitaba opinar sobre el premio destacando no obstante que "me parece bien cualquier premio o reconocimiento siempre que sea en un ámbito democrático".

Las palabras de Nomdedéu también han tenido contestación desde Ciudadanos con un tuit de Toni Cantó quien afirmaba: "Compromís, molesto por el merecido premio de @Societatcc en Valencia. Ellos son más de premiar y subvencionar a entidades secesionistas".