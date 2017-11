Desenes de milers de persones omplen el centre de València per a exigir un finançament autonòmic just

Darrere d'una pancarta en la qual podia llegir-se "El poble valencià exigeix un finaçament just", desenes de milers de persones (60.000, segons els organitzadors) han començat a desfilar a partir de les sis de la vesprada d'aquest dissabte pel centre de València en una gran manifestació que reclama la reforma del model de finançament autonòmic.

Encapçalats per representants de la societat civil, que han sigut formalment els convocants, i amb una segona fila en la qual se situaven els polítics, entre ells el president de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra, el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, l'alcalde de València, Joan Ribó, i els dirigents del PSPV-PSOE, Compromís, Podemos i Ciutadans, només el PP no s'ha sumat a la reivindicació.

Precedida per gegants i cabuts i un grup de dolçaina i tabalet, la marxa ha reunit una multicolor varietat de banderes, entre senyeres, ensenyes sindicals i de partits polítics i d'altres organitzacions, així com nombroses pancartes amb lemes com "Un finançament just, més inversions en dependència".

Els líders polítics valencians en la segona fila de la manifestació.

La manifestació ha sigut convocada pels sindicats UGT-PV i CCOO-PV, els secretaris generals dels quals, Ismael Sáez i Arturo León, l'encapçalaven al costat del president de la Confederació Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, que es va sumar també a la convocatòria, i ha comptat amb l'adhesió de nombroses organitzacions socials, sindicals i cíviques, de les universitats i de tots els partits excepcto el PP.

"Aquesta situació és insostenible, perjudica el nostre present i el nostre futur", ha assenyalat a l'inici de la manifestació Ismael Sáez, d'UGT. Tenir un injust finançament, segons el dirigent sindical "significa tenir empreses amb escàs valor afegit, baixos salaris i no poder disputar el benefici als empresaris i tenir en el futur baixes pensions. Volem que el Govern del PP pose immediatament en marxa la reforma del sistema".

"Si el Govern no modifica el sistema, hi haurà més mobilitzacions"

"Sentim una gran satisfacció de poder contribuir a una causa justa", ha assegurat, per la seua banda, Arturo León, de CCOO. "Tenim una gran manifestació cívica, reivindicativa, unitària i democràtica. No volem fer victimisme. No estem d'acord amb els criteri de repartiment de fons. Per a nosaltres està molt clar, el Govern ha d'atendre les justes reivindicacions d'aquesta gran resposta de la societat valenciana. Si no ho fa, hi haurà més mobilitzacions".

"És un orgull estar ací com a president dels empresaris valencians", ha dit Salvador Navarro, de la CEV. "El missatge és molt clar i va pels interessos generals dels valencians. Això ha de servir perquè dilluns tots els partits polítics se senten a negociar per la necessitat que superem aquest finançament injust".

Vista de la manifestación por una financiación justa en Valencia.

Es tracta d'una mobilització que arreplega la reivindicació, expressada en acords unànimes de les Corts Valencianes, d'un reforma urgent del sistema de finançament autonòmic, caducat des de fa tres anys i que situa la Comunitat Valenciana com la pitjor finançada.

El president valencià, Ximo Puig, s'ha entrevistat amb el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, en diverses ocasions per a reclamar un nou model, que garantisca recursos suficients per a la prestació dels serveis que configuren l'Estat del benestar, en matèria de sanitat, educació i serveis socials com la dependència.

Capçalera de la marxa.

La reforma del sistema va ser acordada en un Consell de Política Fiscal i Financera que va encarregar la redacció d'un informe elaborat per un comitè d'experts. L'informe arreplega la major part de la reclamacions valencianes. Solament la reivindicació d'una condonació del deute històric, acumulada pel dèficit de finançament, va quedar fora del document i es va arreplegar en un vot particular del representant valencià en la comissió d'experts, Francisco Pérez. El denominat deute històric amb la Comunitat Valenciana arribaria als 16.000 milions d'euros.