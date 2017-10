El PP reclama la devolución de los 115.000 euros por los tuits de Enrique Iglesias

El Parlamento de Cantabria debatirá este próximo lunes 23 de octubre una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular en la que se reclama la resolución del contrato firmado entre la sociedad pública Año Jubilar Lebaniego y la mercantil Market Insider S.L. por el incumplimiento de varias cláusulas y la restitución de los 115.000 euros abonados a esta empresa por las ocho inserciones en las redes sociales de Enrique Iglesias tras su polémico concierto en Santander.

Santiago Recio, exdirector general de Turismo en el Gobierno de Ignacio Diego y diputado autonómico del PP, ha sido el encargado de presentar la propuesta ante los medios de comunicación después de revisar la documentación y el informe justificativo de los pagos por los mensajes en las redes del artista - tres tuits, tres publicaciones en Facebook y dos en Instagram- que costaron 95.000 euros más IVA por comentarios como "gracias Santander" o "gracias por una noche mágica".

Tras analizar el contrato y las cláusulas del mismo, desde el PP consideran que hay motivos "más que suficientes" para exigir la devolución de ese dinero público, y así lo reclamarán en el pleno. Si el Gobierno no toma medidas de forma inmediata, Recio ha anunciado que pedirá la dimisión del consejero de Turismo, Francisco Martín (PRC), máximo responsable de la organización del Año Jubilar Lebaniego y firmante del contrato en cuestión.

Además, el diputado popular ha denunciado una "presunta malversación de fondos públicos" por hacer efectivos los pagos a la empresa que gestiona en exclusiva las redes sociales de Enrique Iglesias sin que antes se hubieran realizado las acciones promocionales encargadas ni se hubiera realizado un informe detallado sobre las mismas, algo que recoge el contrato.

Pago encubierto al Racing

Durante su intervención, Recio ha explicado que el contrato tenía vigencia entre el 11 y el 15 de julio y establece como fecha de pago el día siguiente de la firma -el 12 de julio-, mientras que las ocho inserciones en las redes sociales de Enrique Iglesias que figuran en el informe de la empresa no fueron el día del concierto -el 15 de julio-, sino los días posteriores -16, 17, 19 de julio- y ninguna de ellas hace publicidad o mención expresa al Año Santo Jubilar, a Liébana o a Cantabria como destino turístico.

El portavoz del PP en materia de Turismo ha mostrado su sorpresa porque "es el primer contrato de publicidad que se paga antes de realizar los actos publicitarios", lo que a su entender, no anularlo supone incurrir en " un clarísimo caso de malversación de fondos públicos, y el presidente Revilla sería corresponsable en este presunto delito si no se toman medidas".

También ha reconocido que el PP "no tiene constancia" de que el contrato se haya pagado, pero se ha mostrado "totalmente convencido" de que sí se ha abonado, y además sospecha que "no por la ejecución de esta campaña, sino por otros motivos". En este sentido, ha dicho que la cuantía es "muy parecida" a la que pedía el Racing por la cesión del campo de fútbol para el concierto, pero "no tenemos medios para demostrarlo", ha asumido.

En su relato de los hechos, el diputado del PP ha recordado que en los días previos al concierto de Enrique Iglesias en Santander se certificó la negativa del Gobierno de Cantabria a firmar un convenio de patrocinio con el club de fútbol, como se había estado estudiando, una situación que generó un conflicto público entre el club y el Ejecutivo y puso en peligro la celebración del evento, ya que el Racing puso condiciones para ceder las instalaciones de El Sardinero. "Me temo que este contrato tenía que ver mucho con ese acuerdo y con esa autorización que al final dio el Racing para el uso del campo", ha subrayado.