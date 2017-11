Cora Vielva reconoce que el equipo de Gobierno de Santander le ha estado "tomando el pelo"

La concejal no adscrita del Ayuntamiento de Santander Cora Vielva ha anunciado que no apoyará los presupuestos municipales de 2018 diseñados por el equipo de Gobierno (PP) si éste no incluye sus enmiendas y peticiones adicionales, que son "innegociables".

Vielva, que ha presentado siete enmiendas parciales por valor de 3,1 millones y dos peticiones adicionales al Capítulo 1, ha considerado que sus propuestas son "asumibles", además de "buenas" para la ciudad de Santander, y ha reivindicado que con ellas está haciendo la "oposición responsable" que antes no podía al estar "condicionada por las directrices" del partido al que pertenecía, Ciudadanos.

Ha indicado que, tras abandonar el partido el pasado mes de junio y pasar a ser edil no adscrita, puede tomar "libremente" las decisiones que considera "más oportunas", como es no apoyar los presupuestos del PP si no se aceptan sus enmiendas, algo que antes no podía hacer porque, ha dicho, desde el partido le obligaban a "apoyar al PP" lo que le llevaba a hacer "en muchas ocasiones una oposición irresponsable".

Una obligación que supuestamente también tenía el concejal David González, que también abandonó Cs en junio pasando a ser no adscrito. Sobre la postura que adoptará González en el Pleno extraordinario de presupuestos, que se celebrará la próxima semana aunque aún no se sabe el día, Vielva ha dicho que lo "desconoce".

Y es que, según ha explicado, "no tenemos contacto a la hora de tomar decisiones políticas" desde que ambos abandonaron la formación naranja. "Yo trabajo por hacerlo lo mejor posible, pero él no sé que hará", ha dicho cuestionada por la posibilidad de que González, como le acusan otros partidos de la oposición, haya comprometido ya su apoyo a las cuentas del PP. "No tengo constancia", ha apostillado.

Vielva así lo ha manifestado este viernes en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer sus enmiendas a los presupuestos municipales para 2018 y que ascienden a una cuantía de más de 3,1 millones de euros. "Las enmiendas son innegociables y no estoy dispuesta a que me sigan tomando el pelo como han hecho hasta ahora”, ha reconocido.

La edil no adscrita solicita aumentar la partida para inserción social en 500.000 euros y la de ayudas de guardería en 100.000 euros. También pide la construcción de un parking en altura de gestión municipal para solucionar los problemas de aparcamiento en la ciudad, para el que insta a incluir en las cuentas de este año 2 millones de euros, como la primera de tres anualidades.

También propone una partida de 200.000 euros para construir una perrera municipal, que se gestione directamente desde el Ayuntamiento y en la que los animales puedan vivir en condiciones dignas, se les trate bien y desde la que se visibilice el problema del abandono animal.

Asimismo, pide una partida de 100.000 euros para la construcción de un rocódromo en el parque de Las Llamas porque, según ha recordado, ya solicitó la construcción de uno cubierto en algún lugar de la ciudad, propuesta que se aprobó pero que aún sigue sin materializarse ni cuenta con presupuesto asignado.

Además, solicita una nueva partida de 200.000 euros para un nuevo aparcamiento de autocaravanas ya que, a su juicio, el habilitado junto a Las Llamas es "muy insuficiente", y otra partida de 12.000 euros para dotar de aparatos desfribiladores todas las dependencias municipales.

Por otro lado, Vielva ha realizado dos peticiones al Capítulo 1 de los presupuesto, el de personal. Una es que se recupere el derecho de los funcionarios a cobrar desde el primer día la baja por enfermedad justificada y no a partir del 21.

Y la otra que el Ayuntamiento amplíe la plantilla de la Policía Local en unos 50 efectivos para así cumplir con la ley, que establece que tiene que haber tres policía por cada 2.000 habitantes. En este punto, ha explicado que otros colectivos municipales también requieren de más personal y en ellos se puede contratar personal laboral, algo que no es posible en el cuerpo de policía.

Vielva ha concluido asegurando que estas enmiendas y peticiones son "innegociables" en su conjunto y que, si el equipo de Gobierno no las aprueba e incluye en los presupuestos de 2018, votará "no" a las cuentas en el Pleno extraordinario en el que se van a debatir.