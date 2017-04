Sota reconoce que habrá ajustes presupuestarios pero niega que Hacienda los haya fijado en 32 millones

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha reconocido que el Gobierno de Cantabria tendrá que realizar ajustes presupuestarios pero ha negado que el Ministerio de Hacienda los haya fijado en 32 millones de euros porque no se ha comunicado una cifra concreta.

Según ha explicado este martes a preguntas de la prensa, el Ministerio le remitió una comunicación el pasado lunes 10 de abril a la Consejería de Economía en Cantabria pero también a las del resto de comunidades para hacer ajustes para recibir el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

"El Ministerio no detalla nada, lo que dice es que tienes que hacer un plan de ajuste para que el presupuesto conjunto de 2016 y 2017 permita cerrar este año con el déficit en el 0,6%", ha indicado Sota, que ha augurado que Cantabria no tendrá que hacer "grandes recortes" porque obtendrá más ingresos de los previstos en las cuentas de este año.

Esta petición de Hacienda ha indicado que tiene su origen en que en 2016 se ha incumplido el déficit --Cantabria cerró el año con un 1,4% cuando el objetivo estaba fijado en 0,7%-- por lo que ha criticado que PP y Podemos digan que los ajustes se deben a que el presupuesto para este año es "ficticio o mentiroso" cuando, para él, es "realista".

Sota ha insistido que se debe a ese incumplimiento del déficit que, además, ha negado que se haya debido a la gestión económica del bipartito PRC-PSOE sino que lo ha achacado a los "incumplimientos del Gobierno de España" con Cantabria.

En este sentido, ha apuntado que los 22 millones no recibidos de la partida para pagar las obras del Hospital Valdecilla han computado como déficit a la Comunidad, aunque ha avanzado que se van a tratar de recuperar con una enmienda del PSOE en el Congreso que espera que "tenga el apoyo" de la Cámara. "Son dos décimas del PIB y es muy importante para la Comunidad Autónoma", ha añadido.

A esos 22 millones, se suman otras que el Estado no ha transferido como los fondos para poner en marcha la LOMCE, para financiar la Ley de Dependencia o que "Cantabria sea la comunidad que tiene uno de los porcentajes más bajos de cobertura por desempleo", que lleva al Ejecutivo a un mayor gasto en Renta Social Básica.

También ha detallado que contribuyó al incremento del déficit que el Gobierno regional no consiguiese vender, vía subasta, bienes inutilizados por la administración cántabra como la finca Labat, una sede de antiguos juzgados en la calle del Sol o la antigua residencia La Pereda, "unos ingresos que por tanto no se llevaron a cabo".

"Pero, salvo todo ello, no hubo un mayor desvío en el presupuesto", ha destacado el consejero que, frente a ello, ha reivindicado que el Gobierno tuvo que abonar la paga extraordinaria, lo que supuso un desembolso de 20 millones de euros, así como "uno de los mayores gastos que tenemos" que son los de farmacia hospitalaria.

Todo ello incrementó el déficit de 2016, que es donde principalmente está el origen de la actual petición de ajuste del Ministerio de Hacienda y no en el presupuesto de 2017, que ha reivindicado que "se ha demostrado que no era mentiroso como han venido diciendo PP y Podemos, sino todo lo contrario".

De hecho, ha destacado que los ingresos del sistema de financiación (el 50% del IVA y el IRPF que son de Cantabria pero recauda el Estado) van a ser mayores que la previsión marcada por el Ejecutivo bipartito en las cuentas. "Por tanto, el ajuste no tiene que ver con el presupuesto de 2017 sino que viene de que el del 2016 se ha cerrado con un mayor déficit" por la no recepción de fondos "prometidos" por el Gobierno de España, ha dicho.

NO SE HA COMUNICADO UNA CIFRA

Tras insistir en que desde Hacienda no se ha fijado una cifra concreta del ajuste que tendrá que hacer Cantabria, Sota ha indicado que en estos momentos el proceso está en la fase inicial de análisis de las cuentas de cada consejería, que deben hacer una revisión de las partidas de forma que, ejecutando el presupuesto en vigor, "no se afecte a políticas en marcha".

En este punto, el consejero de Economía ha pedido que los ajustes que finalmente se tengan que llevar a cabo no afecten en ningún caso a los compromisos adquiridos con Ciudadanos para la aprobación del presupuesto regional en el Parlamento.

"Eso se puede salvar perfectamente y lo debemos de hacer", ha apostillado, añadiendo que, en cuanto haya un borrador del plan de ajuste, se reunirá con la formación naranja para informarle de los detalles y explicarselo.

Cuestionado por si la cifra aproximada del ajuste podría rondar los 30 millones, Sota ha reconocido que "podría andar en torno a esa cifra" aunque ha considerado que es un montante "bastante pequeño y mínimo" en relación al global del presupuesto, que asciende a 2.601 millones de euros.

"Pero aún no hemos establecido cifras ni recortes", ha señalado el titular de Economía que si bien ha asegurado que se evitará hacer recortes financiando obras y políticas "entre este año y el que viene", algo que ya se ha hecho por ejemplo con la Orden de Corporaciones Locales y se volverá a hacer en este 2017, que empezará en mayo abarcando siete meses de este año y cinco del que viene, ha explicado.

DESCONOCIMIENTO DEL PRESIDENTE

Cuestionado sobre el desconocimiento del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, de que Hacienda haya solicitado esos ajustes, Sota ha indicado que, "cuando el presidente dice que lo desconoce es porque no conocemos todavía la cifra en detalle" porque los consejeros están en la fase inicial de análisis de sus respectivas cuentas.

"La casa se empieza por los cimientos y, cuando el Gobierno decidiese el importe y dónde se van a hacer las retenciones, ya se trata en el Consejo de Gobierno de manera formal", ha señalado, al tiempo que ha defendido que a él le corresponde el trabajo previo de informar a todos los consejeros.

Sin embargo, ha reconocido que él no se ha dirigido directamente al presidente aunque ha manifestado que no sabe "si alguien se lo trasladó o no" a Revilla pero, de no haber sido así, ha achacado esa "discordancia" a los días de fiesta de Semana Santa.

En cualquier caso, ha afirmado que todo el Gobierno se reunirá "en los próximos días" para abordar este asunto, del que ha augurado que también se hablará en el Consejo de Gobierno del jueves, ya que hay que tomar la decisión de dónde se realizarán los ajustes, tratando de que no afecte a ninguna de las políticas previstas, y plasmarlo en un Plan, que espera que esté aprobado en este segundo trimestre para remitirlo a Hacienda.

"No es que nos urja pero sí queremos hacerlo cuanto antes" para recibir los fondos del FLA, que "para nosotros es importante porque financia los vencimientos de créditos y la parte del déficit que tenemos para este año, que son 78 millones".

Sobre las críticas de PP y Podemos, que insisten en que los ajustes se deben a que presupuesto de 2017 es "ficticio", Sota ha opinado que se ha demostrado que no es así y ha considerado que deberían disculparse. "Todavía no he visto que nadie se haya disculpado, ni el PP ni Podemos. Tendrían que pedir disculpas porque las cosas se hicieron bien y el presupuesto tiene bases ciertas", ha apuntado.

En este punto, también ha esperado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) haga un informe nuevo revisando las bases de su análisis en el que dijo que era "muy improbable" que, con el presupuesto elaborado para 2017, Cantabria cumpliese el objetivo de déficit. "Espero que haya una rectificación en ese aspecto", ha añadido.