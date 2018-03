'Ongi Etorri Errefuxiatuak' denuncia el desalojo del Puerto de Bilbao de un grupo de inmigrantes que iban a Reino Unido

'Ongi Etorri Errefuxiatuak' ha denunciado el desalojo este sábado por la mañana de un grupo de inmigrantes que se encontraban acampados y que pretendían pasar en ferry hasta Reino Unido. De las seis personas detenidas, cinco han sido puestas en libertad y una ha sido trasladada al CIE de Aluche en Madrid, según ha informado la plataforma de apoyo a migrantes y refugiados.

Desde octubre de 2016 se detectó en el Puerto bilbaíno un incremento de migrantes que pretenden llegar hasta Gran Bretaña, al convertirse en una ruta alternativa tras el desmantelamiento del campamento de Calais en el país galo. La Policía ha interceptado desde entonces cientos de inmigrantes.

En un comunicado, 'Ongi Etorri Errefuxiatuak' ha expresado su rechazo "a los acontecimientos que se suceden en el Puerto de Bilbao", y en concreto, a la actuación policial de esta mañana "con el desalojo del campamento y la detención de un grupo de chicos que se encuentran en tránsito hacia el Reino Unido".

En este sentido, ha afirmado que "resulta cruel destruir con excavadoras las tiendas de campaña que estos días han sido su único cobijo frente a la nieve y el frío". "Amenazar con desplazar la actividad económica a otro puerto es una ingenuidad política o peor aún, un intento de manipular a la ciudadanía", ha indicado.

Tras destacar que "las personas migrantes van a seguir viniendo, y si el ferry se desplaza a otro puerto, ellas se desplazarán tras él, como antes se desplazaron desde Calais a Santurtzi", ha explicado que "levantar muros más altos solo sirve para aumentar el sufrimiento de las personas que están en tránsito, y la vergüenza de quienes lo levantan".

"Las migraciones siempre han existido, los seres humanos nos movemos desde que existimos como especie. Lo que tenemos que atajar son las causas que provocan desplazamientos forzados, y que tienen que ver con un modelo económico depredador que expolia los recursos y expulsa a comunidades enteras de sus modos de vida", ha apuntado.

A su juicio, "no es natural que las mercancías, el capital y las armas circulen libres mientras a las personas se las exija que mueran bajo las bombas que fabricamos, o de hambre porque las empresas transnacionales se han apropiado de sus recursos".

"EXPULSIÓN"

La plataforma denuncia que el PNV pida "expulsar a los extranjeros que pongan en riesgo las infraestructuras básicas, cuando lo que es preciso expulsar es la xenofobia que ponga en riesgo la vida de las personas y la convivencia".

"Creemos que nuestros gobiernos distorsionan la realidad cuando ven riesgo en un grupo de chicos refugiados en tiendas bajo la nieve, o en la llegada de menores extranjeros, y no así cuando un submarino militar atraca en el puerto 'por sus razones técnicas', como hoy, o cuando los barcos Bahri cargan armamento mensualmente con destino a Arabia Saudi para hacer la guerra a la población yemení", ha indicado.

Por ello, ha realizado un llamamiento a "humanizar las migraciones" porque "son personas con necesidades". "Si están en tránsito, tendremos que emplear recursos en poner un área de descanso, no en construir muros y en control securitario, que no nos olvidemos no nos sale gratis", ha explicado.

En esta línea, ha criticado que se estén "destinando muchos de recursos a enriquecer a los señores de la guerra, que ganan vendiendo armas que alimentan las guerras y, a la vez, levantando y 'protegiendo"' las fronteras de un pretendido enemigo", ha añadido. Por ello, 'Ongi Etorri Errefuxiatuak' ha advertido de que no caerán "en falsos discursos xenófobos, en la guerra entre pobres que algunos alimentan".