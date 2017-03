El Partido Popular, dispuesto a mantener al presidente de Murcia "hasta el último momento"

El PP quiere aplicar en Murcia la estrategia de resolución de conflictos en la que Rajoy ha demostrado maestría: no hacer nada hasta que no quede más remedio. Los populares se muestran convencidos de que Ciudadanos no apoyará la moción de censura propuesta por el PSOE que se debate la próxima semana, pero el temor empieza a dejarse notar en Génova. Hay un "riesgo cierto" de perder el Gobierno de Murcia, aseguraban este martes fuentes de la dirección popular.

Un vicesecretario del partido reconoce que las decisiones se están tomando en un círculo muy cerrado: "En el comité de dirección de ayer no hubo nada concluyente. Se habló de Murcia como quien habla de Cantabria".

Los principales portavoces de la formación conservadora están encontrándose con dificultades para responder a las preguntas sobre el futuro de su partido en Murcia. Es el caso del portavoz parlamentario, Rafael Hernando a quien este martes se le ha preguntado si era cierto que la dirección del PP había pedido ya un paso atrás del presidente de Murcia. "No me consta", acertó a decir Hernando como única respuesta.

El encargado de dirigir para el PP la gestión del problema murciano es Fernando Martínez Maillo. Sus conversaciones con el diputado de Ciudadanos, José Manuel Villegas, son diarias y el resumen de las mismas es muy diferente según a quien se pregunte. En el ámbito de Albert Rivera aseguran: "El PP quiere buscar un sustituto para Pedro Antonio Sánchez pero nos dicen que este tío no se mueve". Maillo, sin embargo, asegura: "No hay alternativas. Las única es esperar hasta el último momento. Por ahora".

Aunque entre los barones del PP empieza "a pesar" la situación de su colega murciano. Ya se han alzado algunas voces mostrando cierto hartazgo porque buena parte del foco en la agenda política esté centrado en un asunto del corrupción vinculado a un cargo del Partido Popular en una región como Murcia.

Ciudadanos quiere evitar una moción de censura que les incluiría en la misma foto que PSOE y Podemos, sin perspectiva de nuevas elecciones. La formación de Rivera necesita un gesto del PP para no erosionar su imagen de formación regeneradora. Rivera piensa en la cabeza del presidente murciano como contrapartida y su entorno asegura que la tienen al alcance de los dedos. Sin embargo, nada se mueve y lo único que se palpa son dudas y escenografía de una tensión que por ahora no parece anuncia consecuencias a corto plazo.

En el PP se asumen los movimientos de Ciudadanos como una fórmula para "meter presión" sobre su partido para que ceda y expulse a Pedro Antonio Sánchez antes de llegar a la fecha de la moción de censura. "Ciudadanos ha ido demasiado lejos poniendo fechas y se está ahogando", ha explicado un cargo del PP. Para los populares el partido de Albert Rivera se ha metido en un callejón sin salida.

"¿Qué van a hacer?¿Ser incoherentes votando la moción o ser incoherentes no votándola?", añaden desde Génova.

En este contexto, Martínez Maillo se dejó ver este martes conversando con el joven diputado murciano, Teodoro García Egea, considerado uno de los políticos del PP murciano con mayor proyección en el partido. El aparte de ambos políticos careció de tanta discrección que los fotógrafos pudieron elegir para sus fotos varios escenarios: el salón de los relojes o el patio del Congreso.

El diputado del PP por Murcia, Teodoro García Egea, habla con Fernando Martínez Maillo, vicesecretario general de Organización del PP, en el patio del Congreso.