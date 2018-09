Susana Díaz responde a la "anomalía" de Casado sobre Andalucía: "No somos de peor condición por no votar al PP"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido este viernes al presidente del PP, Pablo Casado, que "no insulte" a los andaluces, que "no somos de peor condición por no votar al PP".

Así se ha pronunciado Susana Díaz en su cuenta en Twitter, al hilo de que Casado haya manifestado este viernes que es "inédito y una anomalía que en Andalucía siga gobernando el PSOE tras 40 años de nefasta gestión".

"Señor Casado, si quiere ganarse la confianza de los andaluces y las andaluzas, empiece por no insultarnos. No somos de peor condición por no votar al Partido Popular", ha dicho la presidenta a Casado, a quien ha pedido que rectifique esas palabras y se disculpe, "no con el PSOE, sino con todos los que vivimos en esta tierra".

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, también ha respondido en su cuenta en Twitter al dirigente popular: "La anomalía a la que usted se refiere se llama democracia. Los andaluces votan a quien quieren".

Le aconseja además que se pregunte mejor por qué los andaluces "no depositan la confianza necesaria" en el Partido Popular.