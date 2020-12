Albert Rivera lanza otro dardo a Arrimadas: "No es momento para equidistancia"

Albert Rivera, expresidente y fundador de Ciudadanos ahora reconvertido en abogado de empresa (y del PP para recurrir la ley catalana de alquileres) ha enviado esta mañana un mensaje nítido a la actual líder del partido, Inés Arrimadas: no hay una posición intermedia entre el PSOE de Pedro Sánchez y el PP de Pablo Casado. “No es momento para equidistancia. Es momento para mojarse y ser valiente”, ha insistido en media docena de ocasiones. Rivera, que abandonó la política activa tras el fracaso electoral de Ciudadanos hace ahora poco más de un año, ha recalcado que opina desde una óptica puramente personal pero también ha resaltado, en varias ocasiones, que es el fundador del partido que ahora dirige Arrimadas, de la que se ha distanciado notablemente en los últimos meses, maniobrando contra el giro estratégico que ésta ha emprendido.

Albert Rivera pone palos en las ruedas al giro estratégico emprendido por Arrimadas

Saber más

El político catalán ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Málaga, en el que también ha intervenido Juan Marín, líder del partido en Andalucía, y vicepresidente del Gobierno andaluz. Se trataba de conmemorar el segundo aniversario del autodenominado “Gobierno del cambio en Andalucía”, formado por el PP y Ciudadanos, con el necesario apoyo parlamentario de Vox.

Marín ha reivindicado la solidez del gobierno de coalición, a pesar de que los sondeos muestran un desequilibrio en el buen rédito que estaría obteniendo el PP andaluz y la decadencia electoral de Ciudadanos. No hay celos, ha venido a decir Marín, y cuando llegue el momento de las papeletas en lugar de los sondeos, ya se verá, hasta el punto de que ha dejado en el aire la fórmula electoral o los pactos: “Cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos políticos, nos presentaremos cada uno como considere y sin descartar ninguna opción”.

“Hoy hay un solo gobierno que forman dos fuerzas políticas permanentemente en el diálogo”, ha añadido, dejando fuera de la ecuación el apoyo parlamentario que prestan los de Santiago Abascal a cambio de concesiones como el recorte de 14 millones de euros a Canal Sur, la auditoría de los informes de impacto de género o el fomento de las escuelas taurinas. A pesar de que Vox ha logrado introducir en los Presupuestos asuntos troncales de su discurso, como la “ideología de género”, la supuesta inseguridad generada por los niños migrantes tutelados o la defensa de actividades de la caza y los toros, Marín ha negado que haya habido concesiones ideológicas: “No hemos puesto nunca cuestiones ideológicas en la mesa. Hemos hablado de enmiendas”.

Marín ha sido cuidadoso para evitar extrapolar la fórmula andaluza a la situación nacional, dando a entender que la lealtad orgánica le impedía decir más. “Como comprenderá, no es fácil pronunciarse”, ha replicado a la pregunta de si es posible un acercamiento entre Casado y Arrimadas, ahora que Ciudadanos ha descartado definitivamente su apoyo a los Presupuestos. En cualquier caso, ha dejado claro que, para Ciudadanos en Andalucía, Vox “no fue un inconveniente nunca; al contrario”.

Marín, expansivo para valorar la acción de su gobierno, ha dejado para Rivera los mensajes nacionales. Y el abogado ha recordado hasta en cuatro ocasiones que él fundó Ciudadanos. No parece que Rivera vaya a salirse de la tónica general de los viejos líderes de partidos españoles, que tras su retirada formal siguen enviando mensajes a sus sustitutos. Hoy, Rivera ha vuelto a marcar distancias con Arrimadas, a la que, sin citarla, ha emplazado a olvidar definitivamente cualquier acercamiento al PSOE.

Rivera: "Hay que estar preparado para dimitir siempre"

“Yo me muevo por valores y no por siglas, a pesar de haber sido presidente y fundador de un partido. Yo no puedo hacer equidistancia entre Sánchez y Casado. Sánchez es un señor capaz de todo. En la historia hay que estar en lado correcto. No puedo hacer equidistancia, porque representan dos modelos de sociedad: de uno estoy cerca, aunque no lo comparta todo, y con el otro no comparto casi nada”, ha enfatizado.

Para Rivera, el modelo del Gobierno de Pedro Sánchez pone en riesgo “la democracia y la economía”, como demostraría el “ministerio de la verdad”, la nueva ley educativa o las pretendidas reformas del mecanismo de elección de los vocales del CGPJ o del delito de sedición. “Que los tipos que acaban de dar un golpe quieran cambiar un Código Penal es de república bananera”, ha protestado Rivera, que también ha atacado las reformas impositivas: “¿Por qué van a tributar doblemente los dividendos de un holding de empresas? ¿Hemos valorado lo que es dar una alerta a las Socimis? ¿Por qué tienes que destrozar instrumentos que funcionan? ¿Subir el IRPF a quien le va muy bien un año?”.

Rivera ha acusado a la sociedad civil de conformismo: “Me gustaría que estos debates generaran en la sociedad preocupación y ocupación. Están cambiando leyes fundamentales y nos dedicamos a comentar los tuits de no sé quién”, pero el mensaje, más que al Gobierno o a los ciudadanos, era para su sucesora.

Rivera ha lanzado una carga de profundidad, apelando a la misma definición de quién quiere ser Ciudadanos. El fundador de Ciudadanos ha pedido una “alternativa ilusionante más allá de la fórmula” electoral, que ha dejado abierta a la coalición. “No podemos jugar en el marco del sanchismo, que los que no te apoyan son fascistas. Hay que hacerse preguntas a uno mismo y definir cuáles son tus respuestas, y en función de eso decirlo a la sociedad. Hay que ser valientes. Hay que defender tus ideas. Además, en política hay que estar preparado para dimitir siempre”.