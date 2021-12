La Justicia andaluza tumba el pasaporte COVID para acceder a bares y locales de ocio nocturno

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha rechazado limitar el acceso al interior de los establecimientos de ocio y hostelería con música solamente a aquellas personas que puedan acreditar estar en posesión del certificado COVID, acreditación de PCR o test de antígenos negativo en las últimas 72 horas.

El TSJA entiende que es competente para analizar una ratificación judicial previa, puesto que la medida de implantar el pasaporte COVID para acceder a los bares de copas y discotecas puede afectar a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal, "en cuanto implica la necesidad de mostrar datos relacionados con la salud, considerados, de acuerdo con la normativa europea, como de carácter sensible", y con el principio de no discriminación, "en la medida en que establece un trato diferenciado para el acceso a tales locales, basado en la posesión o no del mencionado certificado".

El auto judicial considera que la medida "no es idónea ni proporcionada para la consecución del fin que se pretende, esto es, la protección de la vida, salud e integridad física, en la medida en que, lejos de evitar los contagios en el interior de los locales de ocio, puede posibilitarlos"

Así, el TSJA cree que "no es una medida idónea en el grado exigible" y entiende que si las personas que han sido vacunadas o han padecido la enfermedad, a pesar de haber desarrollado inmunidad frente al virus, "pueden ser potenciales transmisores del mismo, no se acierta a comprender cómo se evitará el posible contagio de quienes hayan accedido al local amparados en la presentación de un justificante por la realización de una PCR o un test de antígeno, que solo acredita que en el momento de su realización no eran portadores del virus activo, pero no que gocen de inmunización alguna frente a éste".

Junto a ello, los magistrados indican que "no se establece un plazo de efectividad de la medida", con lo cual "se impone la medida con carácter indefinido y con vocación de permanencia, sin que se sepa qué criterio se seguirá para dejarla sin efecto o modificarla". Las limitaciones a los derechos fundamentales, recuerdan, "han de ser puntuales, exigencia de la que aparece huérfana la petición que se examina".

Los empresarios del ocio piden el pasaporte COVID

La Federación Andaluza de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas (Andalucía de Noche) ha asegurado este miércoles que "entenderían" que se solicitara al TSJA una nueva ratificación del certificado COVID después de la decisión conocida hoy.

El presidente de la citada federación de empresarios, Juan Rambla, en declaraciones a Europa Press, ha insistido en que dicho certificado constituye una "medida muy positiva" porque, "al margen de dar seguridad a los clientes, fomenta que se incremente la vacunación entre la población, que, como estamos viendo, es fundamental para el control de la enfermedad".

Al respecto, el presidente de la patronal andaluza del sector del ocio nocturno ha recalcado la importancia de la vacunación, "ya que la mayoría de los ingresados en centros hospitalarios no está vacunado". En este sentido, ha señalado que el certificado COVID, como medida preventiva, es "preferible" a las restricciones de aforo y de horario, "que, francamente, esperamos que no ocurra".