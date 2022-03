Andaluces Levantaos se inscribe en el registro de partidos políticos a las puertas de las elecciones en Andalucía

Andaluces Levantaos, la coalición que conforman Más País, Andalucía por sí (AxSí) e Iniciativa del Pueblo Andaluz, se ha inscrito en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior, paso previo y necesario para concurrir a las próximas elecciones andaluzas. La marca electoral Andaluces Levantaos consta en el registro desde el martes pasado, 1 de marzo, con domicilio social en Coria del Río (Sevilla). La teniente de alcalde de dicho municipio y miembro de AxSí, Ana Concepción Renedo Barrera, aparece como única representante legal.

El registro de Andaluces Levantaos como nuevo partido político se publica casi dos meses después del primer y único encuentro formal entre los líderes de las cuatro formaciones de izquierdas de Andalucía con objeto de consensuar una candidatura unitaria de cara a las próximas elecciones. Fuentes de la coalición aseguran a este periódico que la gestión del registro de la marca ante el Ministerio de Interior es "anterior" a la negociación para alcanzar un acuerdo con el resto de fuerzas progresistas. "Seguimos queriendo explorar las opciones de concurrir juntos, pero en paralelo se registró el partido para salvaguarnos las espaldas", por si la candidatura conjunta no prospera, y para "evitar que otros se apropien de nuestra marca, como le ocurrió a Ganemos", explican las citadas fuentes.

Andaluces Levantaos se presentó como nuevo sujeto político el pasado 2 de diciembre, coincidiendo con el tercer aniversario de las últimas elecciones en esta comunidad, que supusieron la entrada del primer Gobierno de centro derecha, tras 37 años del PSOE en el poder. Más País, el partido fundado por Íñigo Errejón tras su abrupta salida de Podemos, renunció a volver a presentarse con sus siglas en Andalucía y anunció su integración en esta coalición con dos formaciones andalucistas menores: Andalucía por sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz. La candidata sería, previsiblemente, la profesora de Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, Esperanza Gómez.

Gómez entró en el Parlamento andaluz como diputada de Podemos Andalucía -donde acabaría disputándole sin éxito el liderazgo a Teresa Rodríguez- y posteriormente fue designada senadora por Adelante Andalucía, antes de abandonar la coalición para liderar Más País en esta comunidad. La marca de Errejón no se presentó a las últimas andaluzas, en diciembre de 2018, porque aún no existía, pero sí lo hizo en las generales de noviembre de 2019, en las que logró 56.445 votos, un 1,34% del escrutinio, y no obtuvo representación en el Congreso. El grupo Andalucía por Sí también concurrió a las andaluzas de 2018, obtuvo 22.017 votos, un 0,61% del escrutinio, y quedó muy lejos del límite para lograr representación parlamentaria.

Gómez asistió el pasado 8 de enero a la primera y única reunión de líderes de izquierdas, promovida por un grupo de mediadores, para pactar las condiciones de una candidatura unitaria. En la mesa se sentaron también los portavoces de Unidas Podemos -el líder andaluz de IU, Toni Valero, y la de Podemos Andalucía, Martina Velarde-; y la dirigente anticapitalista Teresa Rodríguez, que dirige y controla la coalición Adelante Andalucía, tras su ruptura con sus socios fundadores [IU y Podemos]. La coincidencia ideológica, programática y estratégica de las cuatro formaciones de izquierdas no fue suficiente para acercar posturas.

La ruptura violenta entre Rodríguez y sus antiguos socios, tras su expulsión del grupo parlamentario Adelante, acusada de tránsfuga junto a otros 10 compañeros, ha impedido avanzar en el diálogo sobre una estrategia de bloque de cara al próximo proceso electoral. La gaditana ha exigido la restitución inmediata de ella y sus compañeros en el grupo Adelante como condición sine qua non para volverse a sentar a negociar. Los líderes regionales de IU y Podemos han respondido que están abiertos a hablar de todo si vuelven a sentarse, pero en ambas partes reina el rencor y los recelos, y a estas alturas dan por sentado que será difícil la reconciliación. Rodríguez ya ha anunciado a los suyos que concurrirán en solitario con la marca Adelante, porque les separa del resto de formaciones su taxativo rechazo a coaligarse con el PSOE en un futuro Gobierno de coalición.