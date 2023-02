Andalucía deja sin un complemento salarial a más de un millar de sanitarios por haber trabajado en el extranjero

Más de un millar de profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no van a cobrar su carrera profesional. Esa es la estimación que hacen los sindicatos de la mesa sectorial después de que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía haya decidido finalmente dejar fuera de este concepto a quienes hayan trabajado en el extranjero. Es decir, los afectados no percibirán en sus salarios este complemento salarial que reconoce la experiencia acumulada y los conocimientos adquiridos durante los años de desempeño laboral y deberán acudir a la justicia ordinaria. Este medio se ha puesto en contacto con Salud para contrastar la información, pero no ha habido respuesta.

Andalucía aumentará las plazas de Medicina en medio de la crisis sanitaria

Más

La carrera profesional es un extra salarial que ya ha generado ríos de tinta en los últimos años porque su desarrollo ha estado repleto de problemas. En primer lugar porque la mayoría de trabajadores del SAS no lo percibían a pesar de que esta figura está contemplada normativamente desde hace 15 años. De hecho, solo lo cobraban médicos y enfermeros. El resto, tras más de década y media, tuvieron que esperar hasta 2022 para que un acuerdo, al filo de las elecciones andaluzas de junio, lo hiciese posible. Sin embargo, su desarrollo no está exento de polémica.

El complemento, que tiene en cuenta la trayectoria profesional y los méritos que el trabajador haya acumulado durante su vida laboral, tiene una cuantía mínima de 100 euros mensuales y va incrementándose conforme el trabajador suma puntos y años de experiencia. Lo que ocurre es que si esa experiencia y esos méritos no se tienen en cuenta, los sanitarios y empleados del SAS no tendrán puntuación suficiente para poder cobrar la carrera profesional o hacerlo según el nivel que en realidad les correspondería. Este problema afectó en un primer momento tanto a trabajadores que estuvieron empleados en otros sistemas de salud de España como a extranjeros, pero el SAS ha resuelto favorablemente para los primeros y ha dejado fuera de la carrera a los segundos.

Es decir, a día de hoy, tras una reunión mantenida el pasado 13 de febrero con todos los sindicatos de la mesa sectorial presentes, aquellos sanitarios que hayan estado empleados fuera de España no podrán cobrar su complemento por carrera profesional si no suman la experiencia suficiente -que se empieza a reconocer en cuanto la persona adquiere una plaza en propiedad-. Y aquellos que sí tengan reconocida la carrera pero hayan estado en otros países en algún momento, se verán afectados para subir de nivel y cobrar más complemento ya que el SAS obliga a sumar cinco años de permanencia en el sistema por cada nivel.

Un “doble castigo”

Afectados y sindicatos se oponen a esta decisión de Salud porque supone un “doble castigo” para aquellos trabajadores que se hayan visto forzados a marcharse al extranjero. Es un doble castigo porque, en la mayoría de casos, si se marcharon de Andalucía fue porque no contaban con las mejores perspectivas laborales y ahora que han regresado sienten que son víctimas de un “agravio comparativo” frente al resto de sus compañeros. Paradójicamente, Salud no reconoce este tiempo empleado fuera del SAS para la carrera profesional, pero sí lo hace, por ejemplo, con los trienios que se tienen en cuenta para los salarios.

Fuentes de la mesa sectorial advierten de que el SAS tendrá que acabar reconociendo la carrera profesional a todos sus trabajadores porque la justicia ordinaria ya les ha dado la razón a afectados de otras comunidades autónomas. Además, José-Pelayo Galindo, portavoz de CCOO, recuerda que Salud se comprometió a tener en cuenta a los profesionales que han trabajado en otros países: “Es una opción para Andalucía para atraer profesionales, pero en vez de eso se está convirtiendo en otro escollo”. José Sánchez, sindicalista de SATSE, anima a sus afiliados a recurrir ante los tribunales porque “ya hay infinidad de sentencias que dicen que no se puede discriminar”. Además, todos los sindicatos recuerdan que existe jurisprudencia europea que ampara a los trabajadores afectados porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoce el tiempo en el extranjero a efectos de antigüedad.

No obstante, este asunto pone de relieve un pequeño encontronazo entre los sindicatos de la mesa sectorial. Según CCOO, solo ellos se opusieron a que el SAS dejase fuera del complemento de la carrera profesional a los sanitarios que tuvieron que emigrar, mientras que el resto de centrales sindicales se defienden asegurando que si se negaban, el resto de trabajadores de la sanidad andaluza se verían también afectados al no cobrar este extra salarial porque se paralizaría un proceso que lleva 15 años de retraso.

Emigrar para trabajar

Más allá de esas fricciones en el seno de la mesa sectorial, lo que pone de relieve este problema es que habrá muchos trabajadores que se queden sin cobrar este reconocimiento a su trabajo porque no se les tenga en cuenta. Este es el caso de Melania Pérez, una joven enfermera de 29 años que tuvo que emigrar a Reino Unido para poder trabajar. Considera “muy injusto” que el SAS no les tenga en cuenta porque personas como ella llevan mucho tiempo trabajado en la sanidad. En su caso estuvo desde 2016 hasta 2020 empleada en Bristol y no ha tenido problemas para que le reconozcan los trienios.

“Me fui para sacarme un sueldo de mi profesión porque en mi comunidad me ofrecían una basura y como yo muchas personas más que tuvimos que dejar nuestro hogar atrás”, lamenta Melania. Cuenta que ya alegó en primera instancia contra la decisión de Salud de dejarles fuera y que en esta última alegación tampoco tiene esperanzas de que le reconozcan el tiempo que ha trabajado fuera. “No me fui de Andalucía por gusto. Me fui porque después de estudiar mi carrera cuatro años me ofrecían contratos basura de como mucho, y con suerte, una semana en Navidad y otra en verano, mientras que en Inglaterra desde el primer momento era fija”. No obstante, este medio se ha puesto en contacto con Salud para contrastar la información, pero no ha habido respuesta.