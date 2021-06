Andalucía se rebela contra las medidas del Consejo Interterritorial y no cambiará los horarios de la hostelería

Andalucía se ha rebelado ante las nuevas medidas acordadas en el Consejo Interterritorial celebrado el miércoles, entre las que se incluyen una nueva reducción de los horarios de la hostelería que actualmente están vigentes en la comunidad autónoma. Su intención es no aplicarlas y, en este sentido, fuentes de la Consejería de Salud y Familias han señalado que "por ahora" se mantiene a todos los efectos la orden publicada el 7 de mayo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en la que se establecen las disposiciones que se aplican en Andalucía en relación con la Covid.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre (PP), ha rechazado la imposición de las nuevas medidas presentadas por el Ministerio de Sanidad, que regulan cuestiones vinculadas a educación, ocio nocturno, hostelería, eventos multitudinarios, vacunación y consumo de tabaco. De paso, recuerda que "las competencias en materia de salud pública son de las comunidades autónomas", por lo que entiende que estas propuestas "deben quedar en recomendaciones ya que no aportan nada nuevo a las que ya están vigentes en Andalucía". En la reunión del pasado miércoles fueron varias comunidades las que se posicionaron en contra de lo planteado por el Ministerio de Sanidad.

Andalucía ha planteado que las disposiciones del Consejo Interterritorial no sean de obligado cumplimiento si no se aprueban por consenso, quedando entonces en meras recomendaciones. Y critica que, si la decisión del Gobierno central fue que decayese el estado de alarma, "no es lógico que ahora proponga adoptar medidas de competencia autonómica".

De obligado cumplimiento

El punto de vista del Gobierno central lo ha aportado este jueves la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero (PSOE), que ha defendido las decisiones tomadas en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, el cual se basa en "los criterios técnicos", al objeto de intentar contener la propagación del coronavirus, por lo que ha calificado de "ficticio" el debate entre la defensa de la salud y la economía. Tras señalar que las medidas son "de obligado cumplimiento", ha llamado a aplicar el protocolo establecido.

Montero ha sostenido que, para poder combatir la actual coyuntura económica y poder abrir las fronteras para reactivar el turismo nacional e internacional, es necesario que se obtengan unos buenos indicadores y una tasa de incidencia de menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Se trata de "hacer un esfuerzo entre todos" puesto que, "de nada sirve que una ciudad o región haga esfuerzos extraordinarios para mantener a raya su incidencia si la ciudad o comunidad autónoma vecina no lo hace". Por ello, ha defendido las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud y ha llamado a no politizar con cuestiones relativas a la salud y técnicas.

Todas las vacunas en todas las edades

Al hilo del Consejo Territorial del miércoles, el consejero andaluz, Jesús Aguirre, reclamó que la administración de la vacuna de Janssen se administre conforme a criterios científicos. "En Andalucía queremos que todas las vacunas se puedan aplicar en todas las edades, siempre que así lo refrenden la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española y las sociedades científicas", apostilló en este sentido.

Con respecto al Certificado Europeo de Vacunación, celebró que "Andalucía haya sido una de las comunidades autónomas participantes en este proyecto que se pondrá en funcionamiento a la mayor brevedad posible".